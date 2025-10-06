Hastane girişinde kavga: Taraflar tekme tokat birbirine girdi

Edinilen bilgiye göre, olay Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin ana giriş kapısı önünde meydana geldi.
Maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Kavga nedeniyle hastane girişindeki trafik dakikalarca durma noktasına geldi. Olayı gören yurttaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. Hastaneye gitmeye çalışan sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı.
Kavga anları çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.