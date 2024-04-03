Hastane inşaatında ücret isyanı: İş bıraktılar!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 16:05

Güncelleme: 03.04.2024 - 16:05

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin inşaatında çalışan işçiler iş bıraktı.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası, şantiyede işçilerin ücretlerinin ödenmemesi, ücretleri, insan onuruna aykırı barınma ve beslenme koşullarını protesto etmek için iş bıraktığını bildirdi.

Sendika, koğuşlarda elektriklerin kesildiğini, ısınma problemi yaşadıklarını, yemeklerin aksadığını ve çöp yığınlarının işçilerin sağlığını tehdit ettiğini bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada; “Kölelik koşullarını kabul etmiyoruz! Haklarımız için, insan onuruna yakışır çalışma koşulları için eylemdeyiz. Haklarımız verilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İnşaat işçisi köle değildir” denildi.