Hastane özelleştirmelerini soran CHP’ye sistemin özeti gibi yanıt: ‘Cumhurbaşkanı kararı...’

CHP Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, aralarında aile sağlığı merkezi ve hastanelerin olduğu taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasını Meclis gündemine taşıdı. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Pala “Söz konusu taşınmazların bulunduğu 27 ilden bazıları sağlık gelişmişlik sıralamasında çok geridedir.

Örneğin Bursa 31. sırada, Kocaeli 41. sırada, Mersin 45. sırada, Kahramanmaraş 67. sırada, Adıyaman 75. sırada, Iğdır 76. sırada ve Ağrı 78. sıradadır. Sağlık gelişmişlik sıralamasında geride olan illerde sağlık alanlarının satılmasına nasıl karar verilebilmiştir? Satılığa çıkartılan taşınmazların büyük bir bölümü daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından devlet hastanesi inşa edileceği açıklanan alanlardır. Söz konusu alanların satılmasına nasıl karar verilebilmiştir?” sorularını yöneltti.

‘TİCARİ ALAN’ SORUSU YANITSIZ

Önergeye özelleştirme mevzuatıyla yanıt veren Şimşek “Özelleştirme kapsamına alınacak varlıklar; kalkınma planları, orta vadeli program, stratejik planlar ve etkin bir piyasa oluşturma hedefi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmektedir” dedi. Şimşek önergedeki “Satılığa çıkartılan taşınmazlardan kaç tanesi imar planlarında ‘sağlık alanı’ olarak belirlenmiştir? Taşınmazların imar planlarında değişiklik yapılarak örneğin ‘ticari alan’ biçimine dönüştürülmesi söz konusu olacak mıdır?” gibi sorularla ilgili bilgi vermedi.

İktidar daha önce de TBMM Genel Kurulu’nda söz konusu özelleştirmelerle ilgili “Kararlar uyarınca elde edilecek gelirler, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek yenileme yatırımları ile sağlık tesislerinin finansmanında kullanılacak. Bu gelirler başka herhangi bir alana yönlendirmeyecek. Sadece kullanılmayan ya da kullanılmayacak hastaneler konusunda tasarrufta bulunulacak” savunmasını yapmıştı.