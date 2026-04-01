Hastane ve ASM’lerde beyaz kod seferberliği

Türkiye'de sağlıkta şiddet vakalarının artışı, hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde (ASM) güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı. Sağlık kurumlarında görev yapan personele yönelik fiziksel veya sözel şiddet, taciz ve tehdit durumlarında kullanılan acil durum yönetimi olan beyaz kod uygulamasına ilişkin eğitimler yaygınlaştırılırken, uzmanlar bu adımın sahadaki riskin boyutunu ortaya koyduğuna dikkat çekti. 2025 yılında her 30 dakikada bir beyaz kod vakası yaşanırken artan vakalar, sağlık emekçilerinin can güvenliği konusundaki tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.

Cumhuriyet’e konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Tapduk Mehlepçi, “Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, son yıllarda istisnai bir sorun olmaktan çıkarak yapısal bir krize dönüşmüş durumda. Acil servislerden ASM’lere kadar geniş bir alanda yaşanan fiziksel ve sözlü saldırılar, yalnızca sağlık çalışanlarının güvenliğini değil, toplumun sağlık hizmetine erişim kalitesini de doğrudan etkiliyor” dedi.

Sağlıkta şiddetin en çok hastanelerin acil servislerinde, özellikle de yeşil alan olarak adlandırılan birimlerde görüldüğünü ifade eden Mehlepçi, “Bunun dışında hastane polikliniklerinde ve ASM’lerde ise daha çok sözlü hakaret, tehdit ve psikolojik şiddet görülmekte. ASM’lerde dikkat çeken önemli bir nokta ise yaşanan sorunların çoğunlukla kayıtlı hastalardan değil farklı birimlerden ya da başka aile sağlığı merkezlerinden gelen misafir hastalarla yaşanması” dedi.