Hastanede çalışan işçi rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kaldı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çatısında ameliyathane inşaatında çalışan Serkan Duran (21), rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kalıp, yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meydana geldi. Hastanenin çatısına yapılan ameliyathane inşaatında çalışan Serkan Duran, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kaldı. Birlikte çalıştığı babası Ahmet Duran, hastaneni sağlık personeline haber verdi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Serkan Duran, acil servise kaldırıldı. Serkan Duran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
En Çok Okunan Haberler
- Kavgaya Türkeş'in ailesi de dahil oldu
- Bir parti daha Millet İttifakı'na katılıyor!
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Canlı yayında sert tartışma
- Dolarda Omicron varyantı etkisi
- CHP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti
- Eski MİT'çinin CIA'e gönderdiği mesajlar
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu var
- İstanbul'u lodos vurdu
- Milyoner'e damga vuran 'TDK' sorusu