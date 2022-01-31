Hastaneye tedavi için getirildi, yangın merdiveninde donarak yaşamını yitirdi

31 Ocak 2022 Pazartesi, 21:26

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde yaşayan Y.Y. (59) isimli kadın, yüksek tansiyon ve yüksek şeker şikayetiyle ilçe devlet hastanesine başvurdu.

Burada yapılan kontrollerin ardından Y.Y., 26 Ocak Çarşamba günü Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

ODASINDA OLMADIĞI ANLAŞILDI

Yoğun bakımda tedavisi yapılan ve nöroloji servisine alınan hastanın dün gece saat 02.30'da odada olmadığı anlaşıldı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hastanın yangın merdiveninden çıkış yaptığı belirlendi.

Bir süre sonra olay yerine giden yetkililer, hasta Y.Y.’nin yaşamını yitirdiğini fark etti.

Donarak yaşamını yitirdiği tahmin edilen Y.Y.’nin soğuğa bağlı olarak mı yoksa rahatsızlığına bağlı olarak mı yaşamını yitirdiği yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nden yapılan açıklamada olay doğrulanırken, hastanın ölüm nedeninin araştırıldığı belirtildi.



