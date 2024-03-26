Hatay Belen’de taşocağı eylemi

Yayınlanma: 26.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.03.2024 - 04:00

Depremin büyük yıkım yarattığı Hatay’da tepkilere karşın taşocakları açılmaya devam ediyor. Hatay’ın Belen ilçesindeki Kıcı Mahallesi’nde taşocağının yerleşim yerine ve tarlalara yakın bir yerde yapılacak olmasına yurttaşlar tepki gösterdi.

Cumhuriyet’e konuşan bir yurttaş, “Daha yol yapımı sırasında bile 8 tane zeytin ağacımı kırdılar. Evin önünde şimdiden tozdan oturulamıyor, bugün hayvanlarım otluyor yarın otlayamayacak.

Her şey çok daha kötü olacak, bunu istemiyoruz” dedi. Taşocağı için yapılan yolun okul bahçesinin çok yakınından geçtiğine dikkat çeken başka bir yurttaş ise “6 Şubat’ta depremi yaşadık, evlerimiz hasarlı.

Taşocağı açılması için yapılan çalışmalar sırasında evlerimiz daha da hasar aldığında bunun hesabını kim verecek? Biz cumhurbaşkanına oy vermiş insanlarız. Şimdi de ona sesleniyoruz, bu yanlıştan dönün” ifadelerini kullandı. Yurttaşların eylemine CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da destek verdi.

