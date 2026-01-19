Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hatay'da 11 araçlı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

19.01.2026 09:53:00
DHA
Hatay'ın Belen ilçesinde buzlanan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Belen-İskenderun kara yolu Halilbey mevkisinde meydana geldi.

Buzlanan yolda 4 TIR, 3 otomobil, 2 kamyonet, cip ve minibüs çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Image

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.

