Hatay'da 219 kişinin hayatını kaybettiği binanın davasında pes dedirten 'tahliye' kararı!

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Atilla Eren Apartmanı’nın çökmesiyle ilgili 11 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla dava açıldı.

Sanıklar arasında binanın yapsatçıları Hikmet Günsay ve Ahmet Canbaz ile şirket yetkilileri, yapı sahibi, şantiye şefi ve yapı denetim firması çalışanları da yer alıyor.

Her biri için 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen sanıklardan üçü duruşmaya tutuklu olarak SEGBİS ile katıldı.

MAHKEME HEYETİNDEN SÜRPRİZ TAHLİYE

Mahkeme, duruşmada önceki beyanların tekrarını istemedi ve dosyanın hâlen bilirkişi incelemesinde olmasına rağmen tutuklu sanıkların serbest bırakılmasına hükmetti.

AVUKATLARDAN TEPKİ: BU KARAR VİCDANSIZLIK

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Ecevit Alkan, kararın büyük tepkiyle karşılandığını belirterek şunları söyledi: "Dosya bilirkişideydi. Bilirkişi sonucu beklenmedi, tutuklu oldukları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Bir müşteki, 'bu karar vicdansızlık' diye bağırdı. Mahkeme heyeti de 'o da bize kalsın' dedi. Savcı tutukluluğun devamını istedi, heyet serbest bıraktı. Savcının tutukluluğa itiraz edeceğini düşünüyorum. Biz de itiraz edeceğiz.

AKADEMİ CİTY DAVASI DEVAM EDİYOR

Sanıklardan Hikmet Günsay’ın, depremlerde yıkılan bir başka yapı olan Akademi City sitesine ilişkin devam eden bir davası daha bulunuyor. Edinilen bilgilere göre, bu dosyadaki tutukluluk hali halen sürüyor.

NE OLMUŞTU?

2018 yılında inşasına başlanan ve 2021’de teslim edilen Atilla Eren Apartmanı, Öz Burak İnşaat tarafından inşa edildi. Şirket, projelerini "En iyi teknoloji, en iyi malzeme" ve "Yaşlanılacak konut" gibi sloganlarla tanıttı. Ancak iddianameye göre, binada ciddi yapım hataları vardı.

Yedi kat olarak projelendirilen binanın, ruhsatsız şekilde 14 kata çıkarıldığı, beton kalitesinin düşük olduğu ve mühendislik hesaplarının yetersiz olduğu tespit edildi. Bu nedenlerle binanın depreme dayanamayarak çöktüğü ifade edildi.

DAVADA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Savcılık, mahkemenin tahliye kararına itiraz etmeye hazırlanıyor. Aynı şekilde müşteki avukatları da karara karşı üst mahkemeye başvuracak. Davada bilirkişi raporunun sonucu ve ilerleyen duruşmalarda alınacak kararlar, kamuoyunun ve kayıp yakınlarının yakın takibinde olacak.