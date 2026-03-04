Hatay'da eğitimciler 'Fatma Nur Çelik' için eylem yaptı: 'İktidar ve MEB bu cinayetin sorumlusudur'

İstanbul Çekmeköy'deki okulda, öğretmen Fatma Nur Çelik’in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesi, bir başka öğretmen ile öğrencinin ise yaralanması Hatay'da da protesto edildi.

Eğitim sendikalarının ortak açıklamasında konuşan Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, öğretmenlik mesleğinin sistemli şekilde değersizleştirildiğini, belirterek şunları söyledi:

"Öğretmenlik mesleğinin sistemli biçimde değersizleştirilmesi, eğitim emekçilerinin kamu yönünde haksız biçimde suçlanması ve sorumluluğun sürekli öğretmene yüklenmesi, öğretmenleri hedef haline getirmektedir. Okullar, ideolojik yönlendirmelerin veya pedagojik karşılığı olmayan uygulamaların alanı değildir. Derinleşen yoksulluk ve gençlerin geleceksizlik duygusu şiddet riskini büyütmektedir. Sosyal politikaların zayıflığı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği bu tabloyu ağırlaştırmaktadır. Okullarda şiddeti önlemeye dönük bağlayıcı bir eylem planı acilen hazırlanmalıdır."

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası adına konuşan Elif Demirözü de, "Bizler okul, kurs ve rehabilitasyon merkezlerinde can güvenliğinden endişe duyarak çalışıyoruz. Bugün bir kadın eğitim emekçisi görev yaptığı okulda öğrencisi tarafından öldürülüyorsa, bu kader değildir. Yaşananlar kişisel bir öfke patlaması değil, toplumsal çürümenin kendisidir" dedi.

"İKTİDAR VE MEB BU CİNAYETİN SORUMLUSUDUR"

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Genel Başkanı Deniz Ezer ise, "Bilimsellikten uzak bir eğitim sistemini dayatan, süreci tarikat ve cemaatlere teslim eden siyasal iktidar ve Millî Eğitim Bakanlığı bu cinayetin sorumlusudur. Öğretmeni okulda ve sokakta itibarsızlaştıran, velinin karşısında düşüren, ekonomik olarak en düşük memur aylığını reva gören ve öğretmeni 'istediğiniz zaman şikâyet edebilirsiniz' diyerek hedef gösteren bizzat siyasi iktidarın ta kendisidir" şeklinde konuştu.