Hatay'da feci kaza... Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı!

29.09.2025 07:34:00
DHA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, motosiklete çarpıp takla attı. Kazada 3 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, yine sürücüsü belirlenemeyen motosiklete çarptıktan sonra takla attı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosikletten kaldırıma savrulan 2 kişi ile otomobilde bulunan 1 kişinin öldüğünü belirledi.

Otomobilde 1'i ağır 3 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaza ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

