Hatay’da öğrenciler çamurlu yolda düşe kalka okula gidiyor: 'Artık yeter, sesimizi duyun!'

6 Şubat depremlerinde büyük yara alan Hatay’da sorunlar hala devam ediyor. Altyapı, üst yapı, eğitime kadar birçok sorun çözüm bekliyor.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan Gazi Ortaokulu ve Cengiz Topel İlkokulu birleşiminden oluşan okul, şantiye alanının tam ortasında bulunuyor.

Çocuklar okulun ilk zamanlarında toz toprak, iş makinelerinin arasından okula ulaşmaya çalışırken, yağışların da başlamasıyla yollar çamura döndü. Çocuklar haftalardır velileriyle beraber çamurlu yollarda, düşe kalka iş makinelerinin arasından okula gidiyor.

"AYLARDIR ÇOCUKLAR ÇAMURUN İÇİNDE OKULA GİDİYOR"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan veliler yolların yapılmamasına tepki gösterdi. Aylardır çocukların çamurun içinde okula gittiğini, yedek kıyafetle okula geldiklerini söyleyen veliler, dertlerini anlatacak muhatap bulamadıklarını kaydetti ve yetkililere, "Artık yeter şu sorunu çözün, böyle okul yolu mu olur" diye seslendi.

EĞİTİM SEN HATAY ŞUBE BAŞKANI: "EĞİTİM BAŞLAMADA UYARDIK, DİKKATE ALINMADI"

Ağustos ayının sonu gibi eğitim başlamadan konuya dikkat çektiklerini belirten Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, "Bu duruma dikkat çekmiştik, yetkilileri okula giden yolla ilgili önlem almaya, yolları çocuklarımızın güvenli şekilde gelip gitmesini sağlayacak şekilde yapılmasını istemiştik. Maalesef bizlerin önerileri dikkate alınmadı, bu tabloyu yaşıyoruz. Acilen yetkilileri bu konuyla ilgili önlem almaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.