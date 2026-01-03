Hatay’daki deprem konutları kura töreninde skandal! Aynı ev 8 aileye…

Hatay’da depremzedeler için düzenlenen konut kura töreninde büyük bir skandal ortaya çıktı. AFAD tarafından açıklanan resmi kura sonuçlarına göre, bazı dairelerin birden fazla aileye tahsis edildiği belirlendi. Bir dairenin ise tam 8 farklı aileye çıktığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesinde yıkıntıların brandalarla kapatıldığı Hatay’da, “müjde” olarak duyurulan kura sonuçları depremzedeler için yeni bir mağduriyete dönüştü. Depremzedelere “eviniz hazır” denilmesine rağmen, AFAD listelerinde aynı konutun birden fazla kişiye verildiği görüldü.

AYNI DAİRE BİRDEN FAZLA KİŞİYE TAHSİS EDİLDİ

soL’un haberine göre, Antakya Merkez’de yapılan çekilişte B1-04 Blok, 2. Kat, 12 numaralı daire hem Bayram Kılınçoğlu’na hem de Semra Uraz’a çıktı. Benzer bir durum E-2 Blok, 10 numaralı daire için de yaşandı; söz konusu konut hem İlham Havle’ye hem de Perihan Gülücü’ye tahsis edildi.

Skandalın boyutu ise 2. Etap C-43 Blok, 3. Kat, 20 numaralı dairede ortaya çıktı. Aynı dairenin Ali Rıza İlkçakın, Saniyye Bayır ve Ayşe Avcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 farklı aileye birden verildiği belirlendi.

‘ANAHTAR TESLİMİ’ DEĞİL, MAĞDURİYET

Depremden bu yana konteynerlerde ya da ağır koşullarda yaşam mücadelesi veren yurttaşlar, kendilerine çıkan konutları görmek ve durumu netleştirmek için yetkililere başvurdu. Ancak aldıkları yanıt tepki çekti.

soL’un aktardığı bilgilere göre, aynı evin birden fazla kişiye verilmesini soran depremzedelere yetkililer, “Bir yanlışlık olmuş, olur böyle şeyler. Mart ayındaki çekilişte düzeltilir” yanıtını verdi. Kış ortasında barınma sorunu yaşayan yurttaşlara bir kez daha “bekleyin” denilmesi, tepkileri artırdı.

Depremzedeler, aylardır süren belirsizliğin kura törenleriyle sona ermesini beklerken, yaşanan bu durumun sorumlularının açıklanmasını ve hak sahipliklerinin net biçimde güvence altına alınmasını talep ediyor.