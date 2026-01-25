Hatay Defne’de elektrik kesintisi protestosu: 'Bu ayrımcılık niye?'

Hatay'ın Defne ilçesi Tavla Mahallesi'nde halk günlerdir yaşanan elektrik kesintisini basın açıklaması yaparak protesto etti. Defne Halk Meclisi üyesi Hizam Hasırcı, "Daha ağır hava koşullarının olduğu illerde hiç kesinti yaşanmıyor. Bu ayrımcılık niye? Bu ayrımcılığın giderilmesini, ilçemizde elektrik kesintilerinin son bulmasını istiyoruz" dedi.

6 Şubat depremleri üçüncü yılına yaklaşırken, kentte yeniden inşa süreci devam ediyor. Kentte altyapıdan üstyapıya birçok sorun çözülmeyi bekliyor. Defne ilçesine bağlı Tavla Mahallesi'nde günlerdir elektrik kesintisi yaşayan mahalle halkı basın açıklaması yaptı.

Tavla Mahallesi'nde kendi aldığı konteynerde yaşayan Sabahat Turunç, üç gündür elektrik kesintisi yaşadıklarını belirterek, “Konteynerde oturuyorum. Kendi paramızla aldık. Çok zor durumdayız. 3 gün üst üste elektrik yoktu, aramamıza rağmen. Faturamızı ödüyoruz. Kaçak varsa ceza yazsınlar, kabulümüzdür ama bu kadar mağdur duruma düşmek zorunda değiliz. Biz de halkız, vergimizi ödüyoruz, ülkemizi seviyoruz. Deprem olmasına rağmen kendi mahallemizi bırakıp bir yere gitmedik. Eşim yeni ameliyat oldu. Konteynerin içinde soba yakamıyoruz. Yazıktır, günahtır. Lütfen, duyun sesimizi” şeklinde konuştu.

Bir başka mahalle sakini 6 Şubat depremleri için kullanılan “asrın felaketi” söylemini hatırlatarak, yaşadıkları elektrik sorununu "asrın rezaleti" olarak nitelendirdi. Mahalle sakini, her türlü zorluğa ayak uydurduklarını ama elektriksiz yaşamın mümkün olmadığını dile getirdi.

Defne Halk Meclisi üyesi Hizam Hasırcı, bugün, Tavla Mahallesi'ndeki utanç verici bir durum için toplandıklarını, bu utancın 2026 Türkiye’sinde halkı elektriksizliğe mahkûm edenlere ait olduğunu söyledi.

"BİR HALKI HEDEF GÖSTEREREK ELEKTRİKSİZLİĞE MAHKÛM EDEMEZSİNİZ"

Hasırcı, insanların karda kışta elektriksiz bırakıldığını, ısınmaları ve günlük ihtiyaçlarının giderilmesinin engellendiğini dile getirerek, “Gerek Meclis’te gerek basın açıklamalarıyla biz halk olarak defalarca bu talebi yineledik. Toroslar'ın önünde eylem yaptık. Buna rağmen yetkililer sorunu çözmemektedir. Bugün burada toplanmamıza vesile olan bu yetkililerin utanması gerekirken çıkıp Samandağ'da veya herhangi bir ilçemizi hedef göstererek kaçak elektrik kullanımından dolayı bunların yaşandığını söylüyorlar. Bizler de şunu ifade etmek istiyoruz. Varsa kaçak elektrik kullanan işlem yaparsınız. Bir halkı komple hedef göstererek elektriksizliğe mahkûm edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

"İLÇEMİZDE ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN SON BULMASINI İSTİYORUZ"

Hatay’ın üç yıldır elektriksizliğe mahkûm edildiğini, artık hoşgörü sınırlarının aşıldığını söyleyen Hasırcı, şöyle konuştu:

“Bir değil, iki değil, koca üç yıl geçti. Burada bazen ağır hava koşulları bahane ediliyor. Hatay'ın iklim yapısını bilenlerin hepsi bilir ki; burada ağır hava koşulları yok. Türkiye'nin çeşitli yerlerine gidiyoruz. Daha ağır hava koşullarının olduğu illerde hiç kesinti yaşanmıyor. Bu ayrımcılık niye? Bu ayrımcılığın giderilmesini, ilçemizde elektrik kesintilerinin son bulmasını istiyoruz.”