Hatay depreminde yaşamını yitirenlerin mirasına mı çökülüyor: Suç duyurusunda bulunuldu

Resmi rakamlara göre en az 54 bin kişiye mezar olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Adana Huzurevleri Mahallesi’ndeki İhsan Bayram Sitesi’nde 82 kişi yaşamını yitirdi. Aynı aileden beş kişinin hayatını kaybettiği sitede yaşanan bir olay ise pes dedirtti. Depremde hayatını kaybeden yurttaşların ölüm tarihleri 6 Şubat 2023 olarak kayda geçirilirken Aileyle ilgili hazırlanan ölüm belgelerinin bazılarında farklı tarihler yer aldı. Ancak 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren yurttaşların ölüm tarihlerinde 6 Şubat tarihinin yer aldığı biliniyor. Bu düzenleme “depremzedenin mirasına mı çökülmeye çalışıldı?” sorusunu gündeme getirdi.

Enkaz altında kalan M.K ve K.M çifti ile kızları A. K ve E. G. ve torunları M.G’nin depremin beşinci günü olan 10 Şubat 2023’te cansız bedenlerine ulaşıldı. Otopsi işlemleri 11 Şubat’ta Adana Asri Mezarlığı morgunda yapıldı ve aynı gün defnedildiler. Ölüm muayenelerini, Adana Sarıçam İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli pratisyen hekim Ö.F.K gerçekleştirdi.

ADALET BAKANLIĞI: ÖLÜM TARİHİ 6 ŞUBAT

Deprem felaketinde enkazdan çıkarılan yurttaşların ölüm zamanları tespit edilemediği için Adalet Bakanlığı, tüm depremzedelerin ölüm tarihini 6 Şubat 2023 olarak belirledi. K. ailesinin 5 üyesi için de ölüm belgeleri düzenlendi.

Ancak aynı belgelerde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı: Doktor Ö.F.K, M.K’nin kızı E.G için ölüm tarihini 07 Şubat 2023 saat 05.20, M.K’nin torunu M.G için ise 07 Şubat 2023 saat 07.20 olarak yazdı. Oysa o tarihte her iki kişi de hâlâ enkaz altındaydı.

“MİRASI ELE GEÇİRMEK İÇİN TARİH DEĞİŞTİRİLDİ” İDDİASI

Depremden yaklaşık iki buçuk ay sonra E.G’nin kayınpederi A.G, bu farklı tarihli ölüm belgelerini gerekçe göstererek nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu.

Amaç, torun M. G:’yi “en son ölen” olarak göstermek ve bu yolla dede M. K’den kalan mirası almaktı.

Türk Medeni Kanunu’nun 29. maddesi, bir olayda aynı anda ölen kişilerin ölüm sırası belirlenemiyorsa “birlikte ölüm karinesi”nin geçerli olduğunu ve bu kişilerin birbirine mirasçı olamayacağını hükme bağlıyor.

ADLİ TIP: “ÖLÜM SIRASI BELİRLENEMEZ”

Mahkeme sürecinde Adli Tıp İhtisas Kurulu ve Prof. Dr. unvanlı bilirkişi tarafından hazırlanan raporlarda, ölüm gün ve saatlerinin tespit edilemeyeceği, bireylerin kimden önce ya da sonra öldüğünün belirlenmesinin bilimsel olarak mümkün olmadığı ifade edildi.

Raporda, “Depremin meydana geldiği tarih ölüm tarihi olarak kabul edilmelidir” denildi.

Bu tespitler doğrultusunda, Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti. Ancak aile yakınları, ölüm belgelerini düzenleyen Dr. Ö.F.K hakkında çıkar amaçlı belge düzenlemek ve resmi evrakta sahtecilikte bulunmak iddialarıyla Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kılınçarslan ailesinin yakınlarının şikayeti sonrası savcılık soruşturması başlatıldı. Dosyada, kamu görevlisi olan hekimin, miras ilişkilerini manipüle edecek biçimde resmi belge düzenlediği iddiası araştırılıyor.

DEPREMZEDE MALLARINA UZANAN KİRLİ DÜZEN

Depremde on binlerce yurttaş yaşamını yitirirken, Adana’daki bu olay benzer durumların yaşanabileceğine dair ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.

Konuyla ilgili depremzede aileler “Devlet memuru olan bir doktorun ölüm belgeleriyle oynayarak çıkar sağlamaya çalışanlara zemin hazırlaması kabul edilemez. Depremzedelerin mallarına çökülüyor” diyerek tepkisini dile getirdi.