Hatay ve İstanbul'da 673 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

1.02.2026 17:31:00
Güncellenme:
DHA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Hatay İskenderun Limanı ve İstanbul Havalimanı'nda düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. Toplam piyasa değeri 673 milyon TL olan 1 milyon 392 bin adet captagon hap ve 129 kilogram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı, Hatay İskenderun Limanı ve İstanbul Havalimanı'nda 1 milyon 392 bin captagon ve 129 kilogram esrar olmak üzere, toplam 673 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, Hatay İskenderun Limanı ve İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonla 1 milyon 392 bin captagon 129 kilogram esrar olmak üzere, toplam 673 milyon TL değerinde uyuşturucu maddeyi ele geçirmiştir. Yakalanan uyuşturucu maddeler imha edilmiştir. Etkin risk analizi, güçlü istihbarat ve kararlı denetimlerimizle toplum sağlığını tehdit eden, suç örgütlerini besleyen, gençliğimizi hedef alan bu kirli ticarete geçit vermiyoruz" denildi. 

İlgili Konular: #uyuşturucu