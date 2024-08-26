Hatay'da depremde ağır hasar alan 2 katlı bina yandı
Hatay’ın Antakya ilçesinde geçen yıl 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alınca boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kantara Mahallesi'ndeki boş binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Binanın, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltıldığı belirlendi.
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