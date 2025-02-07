'Hataylılar dimdik ayakta'

Yayınlanma: 07.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.02.2025 - 04:00

Antakya’da bulunan Yunus Emre Parkı’nda toplanan binlerce Hataylı “Hatay burada, dimdik ayakta” sloganlarıyla anmanın yapıldığı yer olan Atatürk Parkı’na yürüdü. Saatler 04.17’yi gösterdiğinde saygı duruşu yapıldı. Dualar okundu. Parkın hemen yanında bulunan Asi Nehri’ne karanfiller atıldı.

Yunus Emre Parkı’ndan Atatürk Parkı’na yapılan yürüyüş güzergahı boyunca caddede bulunan binaların halen inşaat aşamasında olduğu görüldü. Yapımı henüz tamamlanmamış binaların bazılarında Atatürk, Erdoğan posterleri ve Türk bayrakları asılıydı. Öte yandan alana çok yakın bazı binalardaki gözle görülen hasara karşın ışıkların yandığı ve insanların halen bu binalarda konaklamak zorunda oldukları dikkat çekti.

‘ALTYAPI ADINA BİR ŞEY YOK’

Anma yürüyüşüne Genel Sağlık-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu da katıldı. Yürüyüş sonrası sendika genel başkanı Dr. Derya Uğur molozların önünde bir açıklama yaptı. İki yıl içerisinde Hatay’da değişen bir şey olmadığını kaydeden Uğur, “Yeni yapılan, yapılmakta olan ve ne zaman tamamlanacağı belli olmayan binalar ve etrafımızda gördüğünüz moloz yığınları hâlâ devam ediyor. Altyapı adına hiçbir şey yok. Bir damla yağmur yağdı, ortalık yine sel felaketi halinde geçiyor. İnsanların mutsuzluğu yine yüzlerinde” ifadelerini kullandı.

Hataylıların hâlâ dimdik ayakta olduğunu gördüklerini belirten Uğur, “Hatay’ı diriltecek olan yine Hataylılar olacak, bizler olacağız. Genel Sağlık-İş olarak Hatay’ı yeniden ayağa kaldırana dek her 6 Şubat’ta burada olmaya devam edeceğiz ve yaraları sarmak adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.