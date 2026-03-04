Hava muhalefeti etkili oldu: İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir" bilgisi verildi.

Bu kapsamda, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı: "Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı'nın Moda iskelesine uğraması, Kadıköy-Sarıyer ve İstinye-Çubuklu hattı"

Değerli yolcularımız,



Bilgilerinize sunarız. pic.twitter.com/kx60L4DnQ4 — Şehir Hatları AŞ (@sehir_hatlari) March 4, 2026

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) açıkladığı verilere göre İstanbul'da bu sabah sisli havanın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıkların ise öğle saatlerinde 13 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.