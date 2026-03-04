Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hava muhalefeti etkili oldu: İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Hava muhalefeti etkili oldu: İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

4.03.2026 10:04:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Hava muhalefeti etkili oldu: İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. İptal edilen vapur seferlerinin, "Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı'nın Moda iskelesine uğraması, Kadıköy-Sarıyer ve İstinye-Çubuklu hattı" olduğu duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir" bilgisi verildi.

Bu kapsamda, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı: "Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı'nın Moda iskelesine uğraması, Kadıköy-Sarıyer ve İstinye-Çubuklu hattı"

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) açıkladığı verilere göre İstanbul'da bu sabah sisli havanın etkili olması bekleniyor. 

Sıcaklıkların ise öğle saatlerinde 13 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İlgili Konular: #vapur #sefer iptali