'Havada' vahim iddia: 'Kaderine terk edildiler'

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava şartları nedeniyle birçok uçuşunu durdurmasının ardından açıklama yapan Ali Kıdık, Adana uçağının içinde 7 saattir bekleyen yolcuların olduğunu belirtti. Kıdık, yolcuların kaderine terk edildiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 18:14
'Havada' vahim iddia: 'Kaderine terk edildiler'
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Sabah saatlerinde Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirmesi planlanan toplam 36 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini duyurmuştu.

"KADERİNE TERK EDİLDİ"

THY'nin açıklamasının ardından bir paylaşım yapan İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ali Kıdık, THY'nin yolcuları kaderine terk ettiğini belirtti. 

Fotoğraf paylaşan Kıdık, Adana uçağının içinde 7 saattir bekleyen yolcular kaderine terk edilmiş durumda. Hiçbir bilgilendirme yok" dedi.

Kıdık'ın paylaşımı şu şekilde:


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