Havalar ne zaman ısınacak? Sıcaklıklar artacak mı?
Türkiye genelinde baharın gelmesine rağmen hava sıcaklıkları istenilen seviyeye ulaşmadı. Mayıs ayının ortalarında olunmasına rağmen serin ve yağışlı havalar etki gösteriyor. Peki, Havalar ne zaman ısınacak? Sıcaklıklar artacak mı?
Yurt genelinde hava sıcaklıkları beklenen seviyeye ulaşmadı. Peki, Havalar ne zaman ısınacak? Sıcaklıklar artacak mı?
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları önümüzdeki haftadan itibaren artışa geçecek. Özellikle hafta sonundan itibaren sıcaklıklar 22-23 derece ve üzerine çıkacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, bu haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Son değerlendirmelere göre sıcaklıkların yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin altında, güneybatı kesimlerinde ise mevsim normallerinde seyredeceğini bildiren Yüksel, "Önümüzdeki 1 hafta boyunca iç ve doğu kesimlerde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Yağışların yarın, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Muş, Şırnak ve Siirt'te yerel olarak kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz." diye konuştu.
Yüksel, çarşamba ve perşembe günü doğu bölgelerinde yağışların devam edeceğini ancak kuvvetinin azalacağını dile getirerek, "Önümüzdeki 1 hafta boyunca batı bölgelerinde yağış beklentimiz yok. Hava genelde parçalı ve az bulutlu olacak." dedi.
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