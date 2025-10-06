Manifest hakkında iddianame: Grup üyelerinin 1 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Manifest müzik grubu üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan kişiler hakkında, "hayasızca hareketler" kapsamında "teşhircilik" suçundan başlattığı soruşturma tamamlandı.

Toplam 7 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, grup üyelerinin "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

İddianamede, dans figürleri suç unsuru sayıldı.

Soruşturma başlatılan dans figürlerinin; edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıdığı öne sürüldü.

Savcılık, söz konusu dansların “cinsel nitelik taşıdığı”, “genel ahlak ve mahremiyet anlayışına zarar verdiği” ve “çocuklar dahil çok sayıda kişiye açık şekilde ulaştığı” değerlendirmesinde bulundu.

İDDİANAMEDEN

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

“Şüphelilerin her birinin dans ettiğinin görüldüğü ve suça konu dans figürlerinin ise toplumun sahip bulunduğu ortak edep duygularını ihlal eden ve toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıyan, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar veren olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketler olduğunun, ayrıca suça konu hareketlerin cinsel nitelik taşıyarak toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediğinin, kamunun genel edep ve haya duygusuna zarar verdiğinin değerlendirildiği, yine suça ilişkin fiillerin şüphelilerin özel alanında gerçekleşmediği gibi konserin verildiği alan ile birlikte suça konu hareketlerin gerçekleştiği konsere ait görüntülerin sosyal medya ve bir çok platformda yayınlandığı hususu birlikte nazara alındığında sayısı belli olmayacak şekilde toplumda çocuklarda dahil

olmak üzere birçok kişiye ulaştığı değerlendirilmekle aleniyet unsurunun sağlandığı, şüphelilerin her birinin alınan savunmalarında görüntülerdeki şahısların kendilerinin olduklarını kabul ettikleri, bu haliyle şüphelilerin her birinin katıldığı dans figürleriyle ve kıyafetleriyle eylemlerinin TCK'nun 225/1 maddesinde düzenlenen ''Teşhircilik yapmak''

suretiyle Hayasızca Hareketler suçuna vücut verdiği anlaşılmakla, Delillerin takdir ve değerlendirmesi mahkemenize ait olmak üzere, şüphelilerin Mahkemenizde açık yargılamasının yapılarak; Eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddelerince her bir şüphelinin ayrı ayrı

CEZALANDIRILMALARINA,

İşlemiş oldukları kasıtlı suç nedeniyle 5237 sayılı TCK 53. Maddesi uyarınca BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMALARINA, CMK 325/1 maddesi uyarınca tüm yargılama giderlerinin şüpheliler üzerinde bırakılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.”