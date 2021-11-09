Hayrettin Karaman hakkında suç duyurusu
CHP Çorum İl Örgütü ile İYİ Parti İl Başkanlığı, “Alevi erkeklere kız vermeyin” diyen Yeni Şafak Gazetesi yazarı Hayrettin Karaman hakkında Çorum Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Yeni Şafak yazarı ilahiyatçı Hayrettin Karaman'ın, 'Alevi genç ile sünni bir kız evlenemez' fetvasına tepki yağdı. Karaman'ın fetvası üzerine harekete geçen CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz yaptıkları basın açıklamasıyla Karaman hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.
Hayrettin Karaman hakkında ''ayrıştırıcı bir dil kullanmak'', ''halkı kin ve nefrete teşvik etmek'', ''Alevi inanışa sahip kişileri hor görmekten'' dolayı suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Tahtasız, Karaman'ın isminin Çorum’daki eğitim kurumundan da kaldırılmasını istedi. Tahtasız, ''Bir ilim yuvasında ve hiçbir yerde bu ilim fukarasının ismini görmek istemiyoruz. Ülkemizdeki tüm siyasi ve bürokratları göreve davet ediyoruz. Kardeşliğimizi, birlikteliğimizi ülkesini seven herkesi ismini bile söylemekten hicap duyduğumuz kişiye tepki göstermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
'SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ'
İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ise, cumhuriyet savcılarını olaya sessiz kalmasını eleştirerek, “Cumhuriyet Savcılarının sesiz kalması bu gerçeği değiştirmeyecek olup, tepkiyi Karaman’ın mesaj verdiği kitle daha fazla göstermelidir” dedi.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Zincir marketin 25 mağazası Migros oluyor
- Konya'da korkutan deprem!
- Eski şampiyon yaşamına son verdi!
- Acun Ilıcalı'ya 'kumar' cezası
- Zelyut'tan 'kripto para' uyarısı
- İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
- Akşener'den ilk Lütfü Türkkan açıklaması
- Meral Akşener’den Lütfü Türkkan için ilk yorum
- Akşener'den Erdoğan'a sert yanıt
- Yüz yüze eğitim, elektrik faturaları, Türkkan...