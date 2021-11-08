Hayrettin Karaman'ın kamuda görevli olduğu ortaya çıktı
Alevi yurttaşlara yönelik tepki çeken ifadelerde bulunan Hayrettin Karaman'ın kamuya ait Vakıf Katılım Danışma Komitesi Başkanı göründüğü ortaya çıktı. Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, olayın "sapkın-provokatif fetva" sözleri ile geçiştirilemeyeceğini söyledi.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı ve İslam Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman'ın Alevi yurttaşları hedef almasına tepkiler sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “fetvacısı” olarak da bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Hayrettin Karaman, kendisine ait internet sitesinde, kendini Sünni olarak ifade eden bir kadının, “Alevi ile evlenilir mi” yönündeki sorusuna “Eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa, Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile Sünni bir kız evlenemez” yanıtını vermişti.
"GEÇİŞTİRİLEMEZ"
Gazeteci Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hayrettin Karaman'ın kamuya ait Vakıf Katılım Danışma Komitesi Başkanı göründüğünü söyledi. Olayın "sapkın-provokatif fetva" sözleri ile geçiştirilemeyeceğini belirten Terkoğlu, "Karaman'a bu kurum ne danışıyor? Hangi mezheplere kredi verilmeyeceğini mi?" diye sordu.
Terkoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Alevi yurttaşlarımızı hedef alan fetvanın sahibi Hayrettin Karaman halen Vakıf Katılım Danışma Komitesi Başkanı görünüyor. Bu olay "sapkın-provokatif fetva" diyerek geçiştirilemez. Karaman'a bu kurum ne danışıyor? Hangi mezheplere kredi verilmeyeceğini mi?
Alevi yurttaşlarımızı hedef alan fetvanın sahibi Hayrettin Karaman halen Vakıf Katılım Danışma Komitesi Başkanı görünüyor.— Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) November 8, 2021
Bu olay "sapkın-provokatif fetva" diyerek geçiştirilemez.
Karaman'a bu kurum ne danışıyor?
Hangi mezheplere kredi verilmeyeceğini mi?https://t.co/Ydu3rRm8P9 pic.twitter.com/tigDDDUXh5
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