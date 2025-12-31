Hayvan hakları için direnişin ve dayanışmanın yılı

2025 yılı, Türkiye’de sokak hayvanları ve hayvan hakları açısından hem derin yaralar açan olaylara hem de güçlü bir toplumsal direnişe sahne oldu. İstanbul Valiliği’nin 21 Ağustos’ta okul çevrelerinde artan şikâyetler ve yurttaşın güvenliği gerekçesiyle aldığı “hasta ve saldırgan köpeklerin toplanması” kararının ardından gelen besleme yasağı tepki çekerken şiddet vakaları kamuoyunda öfke yarattı. Öte yandan zehirlenmeler, darp, barınak ihmalleri ve şüpheli ölümler, hem sosyal medyada hem basında geniş yankı buldu.

Tüm bu gelişmeler karşısında sessiz kalmayan hayvanseverler, 2025’i bir mücadele yılına dönüştürdü. Hayvan hakları savunucuları, toplama ve besleme yasağı adımlarının hem hukuki hem vicdani açıdan kabul edilemez olduğunu belirterek, uygulamaların hayvanların yaşam hakkını tehdit ettiğini vurguladı. Toplumda hayvan haklarına ilişkin duyarlılık artarken, adalet talebini de beraberinde getirdi. Hayvanseverler, hayvanlara yönelik şiddetin “kabahat” değil, “suç” olarak değerlendirilmesi ve faillerin cezalandırılması gerektiğini vurguladı. İstanbul’da Yaşatacağız Platformu ile Caferağa, Osmanağa, Haydarpaşa ve Rasimpaşa Mahallesi İnisiyatifleri, yıl boyunca toplam 65 eylem düzenledi. Yürüyüşler, basın açıklamaları, forumlar ve oturma eylemleri yapıldı.

“Yaşatacağız” sloganı etrafında birleşen hayvanseverler, yalnızca İstanbul’da değil, Türkiye genelinde de dayanışma çağrıları yaptı. Hayvan hakları savunucuları, 2026’ya girerken mücadelelerini büyütme kararlılığında. Talepleri ise net: Hayvanların yaşam hakkı anayasal güvence altına alınmalı, yerel yönetimler şeffaf ve denetlenebilir politikalar izlemeli, şiddet vakaları cezasız kalmamalı.