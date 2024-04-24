Hayvana şiddet son bulmuyor
Hayvana şiddet olayları gündemden düşmüyor. Cezaların caydırıcı olmaması ise hayvanlara yönelik şiddetin artmasında en kilit faktörlerden birisi.
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Nisan’da Zonguldak’ta bir hamile
köpek pompalı tüfekle vuruldu. 5
yavrudan biri ise yaşamını yitirdi.
Felç geçiren anne köpeğin sağ
arka bacağı ve kuyruğu kesildi.
Yine geçen günlerde Edirne’de
bir besi çiftliğindeki 3 çoban
köpeği ile yakınlardaki 1 tilki
ölü bulundu. İlk incelemede,
hayvanların kanında “striknin” adı
verilen zehirli maddeye rastlandı.
Hayvanların zehirlenerek
öldürüldükleri tespit edildi.
Türkiye’nin hayvan hakları
açısından zayıf bir pozisyonda
olduğunu belirten Hayvanlara
Adalet Derneği’nden avukat
Barış Karlı, “Birçok hayvan
türünün öldürülmesi, eziyete
maruz kalması üzerine tartışma
ve konuşma alanımız bile yok.
Bunlar tamamen normalleşmiş,
hatta yasallaşmış durumda.
Hayvan hakları konusunda
ileri gideceğimiz yerde bizi
geriye götürecek adımların
atılması için girişimlerde
bulunuluyor. Hayvanlarla birlikte
yaşama kültürünü topluma
hatırlatmamız gerekiyor” dedi.
"DÜZENLEMELER YETERSİZ"
Hayvanları Koruma
Kanunu’ndaki düzenlemelerin
yetersiz olduğuna vurgu yapan
Karlı, “Cezalardan temel
beklentimiz caydırıcı olması,
failin cezaevine girmesi. Ancak
kanunda öngörülen cezalar çok
düşük ve caydırıcılık etkisinden
uzak” diye konuştu. Hayvana
şiddet olaylarının mahkeme
önüne gelene kadar yaşanan
süreçlerde bazı eksikler olduğunu
söyleyen Karlı, sözlerini şöyle
noktaladı: “HAYDİ (Hayvan
Durum İzleme) polislerinin ülke
genelindeki sayısının azlığı,
çoğu yerde mesai saatleri
dışında ulaşılabilir olmayışı, delil
elde etme konusunda yetkili
kurumların azlığı bazı olayların
açığa çıkmasını engelliyor.”
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