Hayvana şiddet son bulmuyor

Hayvana şiddet olayları gündemden düşmüyor. Cezaların caydırıcı olmaması ise hayvanlara yönelik şiddetin artmasında en kilit faktörlerden birisi.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 24.04.2024 - 04:00
Hayvana şiddet son bulmuyor
Abone Ol google-news

21 Nisan’da Zonguldak’ta bir hamile köpek pompalı tüfekle vuruldu. 5 yavrudan biri ise yaşamını yitirdi. Felç geçiren anne köpeğin sağ arka bacağı ve kuyruğu kesildi. Yine geçen günlerde Edirne’de bir besi çiftliğindeki 3 çoban köpeği ile yakınlardaki 1 tilki ölü bulundu. İlk incelemede, hayvanların kanında “striknin” adı verilen zehirli maddeye rastlandı. Hayvanların zehirlenerek öldürüldükleri tespit edildi.

Türkiye’nin hayvan hakları açısından zayıf bir pozisyonda olduğunu belirten Hayvanlara Adalet Derneği’nden avukat Barış Karlı, “Birçok hayvan türünün öldürülmesi, eziyete maruz kalması üzerine tartışma ve konuşma alanımız bile yok. Bunlar tamamen normalleşmiş, hatta yasallaşmış durumda. Hayvan hakları konusunda ileri gideceğimiz yerde bizi geriye götürecek adımların atılması için girişimlerde bulunuluyor. Hayvanlarla birlikte yaşama kültürünü topluma hatırlatmamız gerekiyor” dedi.

"DÜZENLEMELER YETERSİZ"

Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki düzenlemelerin yetersiz olduğuna vurgu yapan Karlı, “Cezalardan temel beklentimiz caydırıcı olması, failin cezaevine girmesi. Ancak kanunda öngörülen cezalar çok düşük ve caydırıcılık etkisinden uzak” diye konuştu. Hayvana şiddet olaylarının mahkeme önüne gelene kadar yaşanan süreçlerde bazı eksikler olduğunu söyleyen Karlı, sözlerini şöyle noktaladı: “HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) polislerinin ülke genelindeki sayısının azlığı, çoğu yerde mesai saatleri dışında ulaşılabilir olmayışı, delil elde etme konusunda yetkili kurumların azlığı bazı olayların açığa çıkmasını engelliyor.” 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arapça soruyu anlamadı, Türkçeye çevirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arapça soruyu anlamadı, Türkçeye çevirtti
Meteoroloji’den rüzgar ve fırtına uyarısı! Saat verildi

Meteoroloji’den rüzgar ve fırtına uyarısı! Saat verildi
Bir cemaat iki 'şeyh': İsmailağa'nın yeni liderini Erdoğan'ın önünde ilan ettiler

Bir cemaat iki 'şeyh': İsmailağa'nın yeni liderini Erdoğan'ın önünde ilan ettiler
Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı

Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı
İsmailağa cemaatinin yeni 'şeyh'i Hasan Kılıç hayatını kaybetti

İsmailağa cemaatinin yeni 'şeyh'i Hasan Kılıç hayatını kaybetti
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi!
'Cübbeli Ahmet', Hasan Kılıç'ın cenazesinden önce yeni 'şeyh'i ilan etti: Onu başımıza emir seçtik

'Cübbeli Ahmet', Hasan Kılıç'ın cenazesinden önce yeni 'şeyh'i ilan etti: Onu başımıza emir seçtik
Metro İstanbul’dan duyurdu: Metro Hattı’nda eğitim seferi sırasında kaza!

Metro İstanbul’dan duyurdu: Metro Hattı’nda eğitim seferi sırasında kaza!