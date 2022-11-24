Haluk Levent: Kediyi çatıdan atanı bulana ödül var

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyada tepki çeken kedinin çatıdan atıldığı bir videoyu paylaştı. Levent, videodaki kişiyi bilen ve karakola şikayette bulunan kişiye 25 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

DHA
24 Kasım 2022 Perşembe, 11:47
Haluk Levent: Kediyi çatıdan atanı bulana ödül var
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Sosyal medyada çatıya çıkan bir kişinin, kediyi eline alıp fırlattığı bir video paylaşıldı. Paylaşılan video tepkilere neden oldu. Tepki gösterenlerden biri de şarkıcı Haluk Levent oldu. 

Haluk Levent, twitter hesabından videoyu alıntılayıp, "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu twitin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız?" ifadelerini kullandı.


Haluk Levent Kedi sosyal medya

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