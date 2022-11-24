Haluk Levent: Kediyi çatıdan atanı bulana ödül var

24 Kasım 2022 Perşembe, 11:47

Sosyal medyada çatıya çıkan bir kişinin, kediyi eline alıp fırlattığı bir video paylaşıldı. Paylaşılan video tepkilere neden oldu. Tepki gösterenlerden biri de şarkıcı Haluk Levent oldu.

Haluk Levent, twitter hesabından videoyu alıntılayıp, "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu twitin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız?" ifadelerini kullandı.