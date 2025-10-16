Cumhuriyet Gazetesi Logo
HBS Araştırma duyurdu: AKP’ye geçen Çerçioğlu’ya destek oranı yüzde 30’a geriledi

HBS Araştırma duyurdu: AKP’ye geçen Çerçioğlu’ya destek oranı yüzde 30’a geriledi

16.10.2025 21:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
HBS Araştırma duyurdu: AKP’ye geçen Çerçioğlu’ya destek oranı yüzde 30’a geriledi

HBS Araştırma'nın anketine göre CHP'den AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun Aydın'daki destek oranı yüzde 30'lara geriledi.

HBS Araştırma şirketinin son anketine göre CHP'den AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun Aydın'daki destek oranı yüzde 30'lara geriledi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Aydın'da CHP yüzde 50, AKP ise yüzde 36 oy almıştı.

İlgili Konular: #ANKET #Özlem Çerçioğlu