HBS Araştırma duyurdu: AKP’ye geçen Çerçioğlu’ya destek oranı yüzde 30’a geriledi

HBS Araştırma şirketinin son anketine göre CHP'den AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun Aydın'daki destek oranı yüzde 30'lara geriledi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Aydın'da CHP yüzde 50, AKP ise yüzde 36 oy almıştı.
