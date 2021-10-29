HDP'den 'Cumhuriyet' mesajı

29 Ekim 2021 Cuma, 14:04

Siyasi parti ve liderlerinden 29 Ekim hakkında mesajlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak HDP'den gelen mesajda, "Demokratik Anayasa, özgür yurttaş ve evrensel hukuk temelinde Cumhuriyeti demokratikleştirme mücadelesi sözünü, tüm Türkiye halkları ile bir kez daha paylaşıyoruz" denildi.

HDP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı: