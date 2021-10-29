HDP'den 'Cumhuriyet' mesajı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaşıldı. Mesajda, "Demokratik Cumhuriyeti gerçekleştirmek hepimizin görevidir" denildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2021 Cuma, 14:04
HDP'den 'Cumhuriyet' mesajı
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Siyasi parti ve liderlerinden 29 Ekim hakkında mesajlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak HDP'den gelen mesajda, "Demokratik Anayasa, özgür yurttaş ve evrensel hukuk temelinde Cumhuriyeti demokratikleştirme mücadelesi  sözünü, tüm Türkiye halkları ile bir kez daha paylaşıyoruz" denildi.

HDP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"98 yılı geride bırakan Cumhuriyet gerçekliği, bir kez daha toplumsal barışını tesis etmiş ve çoğulcu toplum yapısına uygun demokratik cumhuriyet hedefinin güncelliğine işaret etmektedir. Demokratik Cumhuriyeti gerçekleştirmek hepimizin görevidir.

Demokratik Anayasa, özgür yurttaş ve evrensel hukuk temelinde Cumhuriyeti demokratikleştirme mücadelesi  sözünü, tüm Türkiye halkları ile bir kez daha paylaşıyoruz."



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