Hedef gösterilen trans öğretmen işini kaybetti: MEB, okul hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Sarıyer'deki Özel Açı Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan trans öğretmen Zoe Lila'nın iş sözleşmesi, iktidara yakın medyanın hedef göstermesinin ardından yenilenmedi.

Okul yönetiminin velilere yönelik düzenlediği "Cinsel Kimlik Gelişimi" semineri ve öğrencilerle paylaşılan uyum sürecinin hedef gösterilmesinin ardından işten çıkarılan Lila, yaşananları bianet'ten Tuğçe Yılmaz’a anlattı.

"YALNIZCA BİR VELİ, ÇOCUĞUNUN EVE BAZI SORULARLA DÖNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Okul psikiyatristinin yürüttüğü cinsel kimlik gelişimine ilişkin bir veli seminerine, velilerin tepkilerini görebilmek için anonim olarak katıldığını söyleyen, Lila, şöyle konuştu:

"Çoğunluğu çok destekleyiciydi. 'Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor, öğretmenimiz aynı öğretmen' diyenler oldu. Yalnızca bir veli, çocuğunun eve bazı sorularla döndüğünü, örneğin peruk takıp takmayacağım gibi konularda kafasının karıştığını söyledi ve okulun yöntemiyle ilgili bazı çekincelerini dile getirdi. Bunun dışında genel yaklaşım olumluydu. Psikiyatrist de velilere çocuklarının sorularına kısa ve dürüst yanıtlar verebileceklerini, bilmedikleri konularda 'Bilmiyorum' diyebileceklerini anlattı. Salı, çarşamba ve perşembe günleri derslere girmeye devam ettim. Okulda öğrencilerin yeni ismime alışmaya çalıştığı, sorular sorduğu, gelip sarıldığı doğal bir uyum süreci yaşandı."

"ÖĞRENCİLERİME VEDA BİLE EDEMEDEN OKULDAN AYRILDIM"

Ardından dersin ortasında iki rehber öğretmen sınıfa gelerek hakkında çıkan haberleri sorduklarını söyleyen Lila, "Haberi bana okulda gösterdiler. Kişisel bilgilerimin, eski ve yeni ismimin, fotoğraflarımın yer aldığı korkunç bir haberdi. Fotoğrafım da sınıf grubunda bulunan bir kareydi. Bir öğrencinin yer aldığı fotoğraf kesilerek servis edilmişti. Bunu okul içinden biri dışında yapabilecek birinin olduğunu düşünmüyorum. Şok oldum. Ağladım. Eşyalarımı topladım ve öğrencilerime veda bile edemeden okuldan ayrıldım. Benim için çok ağır bir andı" ifadelerini kullandı.

Zoe Lila, haberlerin ardından birçok velinin destek mesajları gönderdiğini ve bazılarının dayanışma için imza topladığını öğrendiğini söyleyerek, "Bütün o nefret kampanyasına rağmen velilerin yanımda olduğunu düşünüyordum" dedi.

"BENİM İÇİN ÇOK YIKICIYDI"

Ardından okul yönetimiyle yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı:

"Görüşmeye okul müdürü ve genel müdür katıldı. Bana o hafta boyunca okul yetkililerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileriyle görüştüğünü söylediler. Görüşmelerin içeriğini bilmiyorum. Ancak ellerinden geleni yaptıklarını, buna rağmen gelecek yıl sözleşmemi yenilemeyeceklerini ifade ettiler. Bu benim için çok yıkıcıydı. Bir gün sonra ameliyat olacaktım ve kendimi bir anda tamamen yalnız bırakılmış hissettim."

MEB, OKUL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Lila, MEB'in okul hakkında soruşturma başlattığını paylaştı.

Soruşturmaya dair şunları söyledi:

"Soruşturmanın bir kısmında personele, “İsmini neden değiştirdin?” gibi soruların sorulduğunu öğrendim. Neden bunun sorgulandığını bilmiyorum. Sonuçta ismimi mahkeme kararıyla değiştirdim ve bu tamamen yasal bir süreçti. MEBBİS’te ismimin güncellenmesi nedeniyle de okul yönetimine baskı yapıldığını duydum. Bunun dışında 'CİMER soruşturması' denilen süreç kapsamında, ameliyatımdan iki-üç gün önce okuldaki öğretmenler ifadeye çağrıldı. Benim sınıfta ne söylediğim, yürütülen rehberlik etkinliğinin içeriği gibi konular üzerinden okul hakkında bir inceleme yürütüldüğünü biliyorum."

"BANA SİSTEMİK BİR ŞİDDET UYGULANDI"

"Okul da nefret iklimine teslim oldu" diyen Lila, şöyle devam etti:

"Bu karalama kampanyası ve 'Aile Yılı' politikalarıyla birlikte, varoluşuma yönelik sistematik bir saldırının hedefi olduğumu hissediyorum. Bana sistemik bir şiddet uygulandı. Okulun da tazminatımı ödeyip geri çekilmesini, bu nefret iklimine teslim olmak olarak görüyorum."