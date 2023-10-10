Hekim intiharları Meclis gündeminde: Araştırılmalı!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 09:28

Güncelleme: 10.10.2023 - 09:28

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, son günlerde artan hekim intiharlarını TBMM gündemine taşıdı Meclis Araştırması önergesi verdi. Geçtiğimiz günlerde üç hekimin aynı gün intihar ettiğini hatırlatan Arpacı, “Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açıklamalarına göre Adana, Adıyaman ve Mersin'de üç hekimimizin intihar ederek yaşamına son verdiği bilgisi paylaşılmıştır. Son olarak da Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde pediatri asistanı olarak görev yapan 30 yaşındaki genç bir hekim intihara teşebbüs etmiştir. Hekimlerin intihar haberlerinin gelmesi ne kadar baskılı ve zor bir ortamda çalıştıklarının göstergesidir. Çok büyük çaba ve umutla tıp fakültesinde okuyan ve doktor olan üstüne üstlük Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) gibi zor bir sınavı aşan hekimlerin intihar haberleri toplumda da soru işaretlerine neden olmakta ve araştırılması ile çözüm bulunması gereken bir konu haline gelmiştir” diye konuştu.

“HEKİMLER PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL OLARAK YIPRANIYOR”

CHP’li Arpacı tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

Tıp mesleği seçilebilecek en zor mesleklerden biridir. Eğitim yılları, çalışma koşulları, günler ve geceler boyu tutulan nöbetler, sürekli fiziksel ve psikolojik olarak kötü durumdaki insanlarla karşılaşmak ve hak ettikleri koşullarda yaşayamamaları hekimleri psikolojik ve fiziksel olarak yıpratmakta, muayenelerin ise 3-5 dakikaya sığdırılmaya çalışılması sağlık hizmetinin verilmesini engellemektedir. Yok sayılan sağlık hakkı, iyileşemeyen hastalıklar, bulunamayan ilaçlar, yapılamayan ameliyatlar, mesleki özerkliğe yönelik müdahaleler, hekimlerin/sağlık emekçilerinin tükenmişliği ve son zamanlarda iyice derinleşen ekonomik zorluklar halk sağlığını da tehlikeye atmaktadır.”

“NEFRET VE ŞİDDET DİLİ SAĞLIKTA ŞİDDETİ KÖRÜKLÜYOR”

Artan şiddet olaylarına ve nefret söylemlerine dikkat çeken Arpacı, “Toplumda artarak devam eden şiddet iklimi, halkın sağlığını bozan, sağlık emekçilerini yok sayan, tüketen, değersizleştiren sağlık politikaları hem sağlık emekçilerini hem de halkı geçinememeye sürükleyen ekonomik buhranla birleşince; sağlığın fiziksel, zihinsel, toplumsal bütün bileşenleri de zarar görerek sağlık alanlarında şiddete de zemin oluşturmaktadır. Öte yandan ülkeyi yönetenlere kadar uzanan nefret ve şiddet dili de sağlıkta şiddeti körüklemektedir” ifadelerini kullandı.

“SORUNLARIN SONUCU İSTİFA, GÖÇ, İNTİHAR”

Ülkeyi terk eden hekimlerin artışına dikkat çeken CHP’li Arpacı, “Sağlıkta iktidar eliyle yaratılan kriz hali, sağlık çalışanlarının ve özellikle hekimlerin sistematik olarak değersizleştirilmesi, biriken diğer birçok sorunla birleştiğinde psikolojik bir buhrana yol açmaktadır. Bu buhran durumu, hekim istifasına, göçe ve maalesef intiharlara neden olmaktadır. TTB verilerine göre, 2012’de yurtdışı başvurusu yapan hekim sayısı sadece 59 iken, sağlık çalışanlarının yurtdışına gidebilmek için aldığı iyi hal belgesi sayısı 2023’ün ilk 9 ayında 2 bin 285’i bulmuştur. Hekimlerin %84’ü daha önce hasta veya hasta yakını tarafından sözlü ya da fiziksel şiddete uğradığını ifade etmekte, %68’si çalışma şartlarının yoğunluğu nedeniyle hastalarıyla yeterli ve uygun şekilde ilgilenemediğini düşünmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından Beyaz Kod sistemi kurulduğundan bu yana bildirim sayısı 101 bini geçmiştir. Bu bağlamda, hekimler ve sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının ve intihara kadar sürükleyecek olan nedenlerin araştırılması ve alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla Anayasamızın 98. ve TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz” dedi.