Hekimler 14-15 Mart'ta iş bırakma eylemi yapacak

22 Şubat 2022 Salı, 19:24

Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimlerin 14-15 Mart’ta ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı.

''G(Ö)REVDE OLACAĞIZ''

TTB, daha önce başlattığı “Emek Bizim Söz Bizim” eylem programının devamını bugün düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Emeğimiz, haklarımız için, sürekli dile getirdiğimiz acil taleplerimiz için adım atılmazsa 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri uzmanı, asistanı, akademisyeni, pratisyeni, aile hekimi, tıp öğrencisi, stajyeri, intörnü, genci, yaşlısı, çalışanı, emeklisi bütün hekimler bütün Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında g(ö)revde olacağız” diye konuştu.

Fincancı, “Pandemide her gün 300’e yakın insanımızın ölmesine, 100 bine yakınının hastalanmasına göz yumanlara, sağlıksızlık vadeden sağlık politikalarına karşı alternatifsiz olmadığımızı; yeni bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu anlatacağız” dedi.

KARARLILIK VURGUSU

Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ise “Taleplerimizi görmezden, duymazdan gelenlere buradan yeniden sesleniyorum: Bu mücadele haklarımızı alana dek devam edecektir” diye konuştu.

TTB, eylem takvimi şöyle açıklandı:

“24 Şubat-20 Mart 2022: TTB Merkez Konseyi il gezilerinde olacak.

26 Şubat 2022: TTB Genel Yönetim Kurulu toplanacak.

1 Mart 2022: ‘TTB ve Tabip Odaları Hekimlerin Taleplerini Açıklıyor’ başlığıyla basın toplantısı düzenlenecek.

11 Mart 2022: Pandeminin ikinci yıldönümünde ölen yurttaşlarımızı, meslektaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. ‘Pandeminin Sorumluları’ kitlesel basın açıklamaları gerçekleştireceğiz. Merkez Konseyi olarak Sağlık Bakanlığı önünde olacağız.

11 Mart 2022: Aynı gün akşam, uluslararası katılımlı bir çevrimiçi toplantıda ‘Pandemide Yaşananlar Önlenebilirdi’ başlığıyla önlenemeyenleri ve önlenmesi için yapılması gerekenleri konuşacağız.

13 Mart 2022: İstanbul’da Beyaz Buluşma ve Yürüyüş gerçekleştireceğiz.

14-15 Mart 2022: Büyük ‘g(ö)rev’deyiz.

15 Mart 2022: Siyasi parti gruplarını ziyaret edeceğiz.

16 Mart 2022: Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu’nda ‘Başka Bir Sağlık Sistemi: Neden, Nasıl’ birlikte tartışacağız.

19-20 Mart 2022: İllerde Büyük Beyaz Buluşmalar gerçekleştireceğiz.”