Hekimler 'serbest meslek hakkı' için Kadıköy'de buluştu: 'Mesleki bağımsızlığımızdan vazgeçmeyeceğiz'

Yayınlanma: 08.01.2023 - 15:45

Güncelleme: 08.01.2023 - 15:45

6 Ekim ve 7 Ocak yönetmeliklerinin geri çekilmesini isteyen hekimler ‘Mesleki Bağımsızlık ve Serbest Meslek Hakkımız’ çağrısıyla Kadıköy’de bir araya geldi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve uzmanlık derneklerinden oluşan çok sayıda hekim derneği üyelerinin; ‘Serbest meslek hakkımızı ve mesleki bağımsızlığımızı savunuyoruz. 6 Ekim ve 7 Ocak yönetmelikleri geri çekilsin’ başlığıyla ortaklaşa yaptığı basın açıklamasını, İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr. Güray Kılıç okudu.

“BAĞIMSIZ İCRA HAKKIMIZI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ”

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr. Güray Kılıç’ın okuduğu basın açıklamasında, “Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim 2022 tarihinde yaptığı yönetmelik değişiklikleri ile hekimlerin mesleki bağımsızlığına ve serbest meslek hakkına bir saldırı gerçekleştirmiştir. Bu düzenlemeye göre 7 Ocak 2023 tarihinden itibaren serbest meslek hakkını kullanan hekimler özel sağlık kuruluşlarıyla sözleşmeleri yoksa hastalarının tedavilerini yarıda kesmek zorunda kalacak ve bir daha da hastalarına bakamayacaktır. Bu kuruluşlarla ancak çok az sayıda hekim sözleşme yapabilecektir. Bugün burada yer alan Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, uzmanlık dernekleri ve diğer dernekler olarak meslektaşlarımızla, çalışanlarımızla, hastalarımızla ve halkımızla birlikte hekimlik mesleğinin ve tüm hekimlerin en temel hakkı olan mesleğin bağımsız icra hakkını ve hastalarımızın hekim seçme özgürlüğünü sonuna kadar savunacağımızı bir kez daha yineliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Basın bildirisinin devamında, 6 Ekim’de çıkartılan yönetmeliğin hekimler tarafından kabullenilmemesi ile 7 Ocakta çıkartılan yeni yönetmelikte de KOTA engelinin bitmediğine değinildi.

Serbest hekimlerle hastaları arasına koyulan kota engelinin hala devam ettiği belirtilen açıklamada hekimler yönetmelikleri kabul etmediklerinin altını çizdi.

“GELECEK NESİLLERİN SERBEST HEKİMLİK YAPMA HAKKI ELLERİNDEN ALINMIŞ DURUMDA”

Buluşmaya katılan CHP Balıkesir milletvekili Fikret Şahin ise konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Hekim arkadaşlarımız bugün Türkiye’nin dört bir yanında mesleki özgürlükleri, serbest meslek haklarını savunmak için Kadıköy’de toplandı. 6 Ekim tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu yönetmeliğe göre muayenehanesi olan, serbest çalışan hekimlerimizin çok büyük bir kısmının ameliyat yapması engellenmiş durumdaydı. Sağlık Bakanlığı, arkadaşlarımızın bu sorunlarına duyarsız kaldı. Birkaç gün önce yönetmelikte birtakım değişiklikler yapmış olsalar dahi hekim haklarından geriye gidiş var. Özellikle gelecek nesillerin serbest hekimlik yapma hakkı, mesleki özgürlükleri ellerinden alınmış durumda.

Hekimlik, Anadolu coğrafyasında AK Parti döneminde olduğu kadar değersiz hale gelmemişti. Yönetmelikler ile mesleki özgürlük kısıtlanmakta bunun da ötesinde hastaların, vatandaşların hekim seçme hakları ellerinden alınmaktadır. Bu tamamen AK Parti ve mevcut Sağlık Bakanlığı’nın izlemiş olduğu yanlış sağlık politikaları nedeniyle karşı karşıya olduğumuz bir yönetmeliktir. Devlet, kamu hastaneleri, devlet üniversitelerinin tıp fakülteleri çok zayıfladı. Kadrolar istifa etti, pek çok hekimimiz yurt dışına gitti. Burada hekim tutmayı amaçlıyorlar ama siz zorunlu şekilde hekimleri orada tutamazsınız. Hekimlik vicdani bir meslektir. Siz hekimlerin çalışma koşullarını düzeltirseniz, onların özlük haklarını yeteri kadar sağlarsanız hekimler zaten vicdanlı bir şekilde kendi vatandaşlarına hizmet edeceklerdir.”

“GEÇEN SENE 3 BİN 500 DOKTOR YURT DIŞINA GİTTİ, BUNU NASIL ENGELLEYECEKSİNİZ”

Kulak Burun Boğaz uzmanı Prof. Dr. Özcan Çakmak, “Kamu ve özel hastanedeki hekimlerin özlük hakları, oradaki çalışma koşulları iyileştirilmediği sürece serbest çalışmayı engelleyecek birtakım kısıtlamalar getirilmesi çözüm olamaz. Geçen sene 3 bin 500 doktor yurt dışına gitti, bunu nasıl engelleyeceksiniz. İyi hekimi kamu ve özel hastanelerde tutmanın birçok yolu var. Bunun yolu serbest çalışma haklarını engelleyerek olmamalı” dedi.

“BU DURUM ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR İSTİHDAM KAYBINA VE HEKİM KAYBINA NEDEN OLACAKTIR”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Selçuk Söylemez de “Bu yönetmelik değişmezse özellikle genç olmak üzere birçok hekim arkadaşımız çok kısa zamanda yurt dışında eğitimlerine devam edip, çalışmalarına orada devam edecek. Bu durum ülkemiz için büyük bir istihdam kaybına ve hekim kaybına neden olacaktır. Ayrıca hastalar da istediği hekime ve hastaneye gidemeyeceği için mağdur olacak” ifadelerini kullandı.

Dermatoloji Uzmanı Betül Şengör, “Eşim de kulak burun boğaz doktoru. Biz bir doktor aileyiz, çocuklarımız da bu yüzden doktor olmak istiyor. Büyük oğlum lise üçe gidiyor, harıl harıl ders çalışıyor ve ülkemize hizmet vermek istiyor. Bu yasa ile sadece hasta hakları ihlal edilmiyor, aynı zamanda Anayasa’ya aykırı olarak biz hekimlerin de özgür ve zamanı kısıtlanmadan hastalarımıza zaman ayırmamız elimizden alınıyor. Gerek özel hastaneler gerekse muayenehane hekimleri ile alakalı yapılan kısıtlamalar büyük masraflar doğurup hastalarımızı mağdur edecek” diye konuştu.

“ONLARIN BU HAYALİ NE YAZIK Kİ BİR YÖNETMELİK İLE BİRDENBİRE ELLERİNDEN ALINDI”

Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Halit Urgan ise konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Genç hekim arkadaşlarımız bir hayal ile sağlık sektörüne adım attı. Onların bu hayali ne yazık ki bir yönetmelik ile birdenbire ellerinden alındı. Şu an da muayenehanesi olmayan, kamuda ya da özel hastanelerde çalışan arkadaşlarımız muayenehane açamayacak ve serbest çalışamayacak. Bu küçük bir etki gibi görünse bile sağlık sektöründe halka yansıyacak büyük sorunlara yol açacak. En başında ise Türkiye artık uzun vadede kaliteli hekime kavuşamayacak; ne onları eğitebilecek ne de elinde kaliteli bir hekim olsa bile onu çalıştıramayacak.”

“BUNDAN SONRASI MESLEĞİMİZİN KIRILMA ANI VE DÖNÜM NOKTASIDIR”

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oktay Banlı “Biz bu yanlışın düzeltilmesi, serbest hekimlik hakkı ve 185 bin doktor için, asistanlarımız için, uzmanlarımız için buradayız. Kendimiz için bir talebimiz yok, bundan sonrası mesleğimizin kırılma anı ve dönüm noktasıdır. Çünkü bundan sonra bu meslek cazibesini yitirecek; eskiden ilk binlerde ve 3 binlerde kazanılan tıp fakülteleri ilk 30 binlere 40 binlere düşecek, cazibesini de yitirecek, niteliği de azalacak” dedi.

“YÖNETMELİĞİN ÇIKMASINDAKİ AMAÇ KAMUNUN ELİNDE HEKİM TUTAMAMASIDIR”

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Ömer Buhşem “Bu yönetmeliğin çıkmasındaki amaç kamunun elinde hekim tutamamasıdır. Özel hastanelerin ekonomik koşullarda hekim çalıştırma ihtiyaçları, istekleri veya hayalleri bizi buraya kadar getirdi. Ama bu haklar hekimlerin ellerinden alınamaz, geçmişti ve dünyada örneği de yok. En kötü yönetimlerin olduğu ülkelerde ve tarihte de böyle bir şey yapılmamıştır. Bu binlerce yıllık özgürlüktür, hekimlerin elinden bu özgürlüğü almaya kimsenin hakkı yok” ifadelerini kullandı.

DESTEK VEREN DERNEKLER

Muayenehaneler Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD), Türk Algoloji ve Ağrı Derneği, Türk Cerrahi Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Ürolojik Cerrahi Derneği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Kalça Diz Artroplasti Derneği, Palyatif Bakım Derneği, Pediatrik Üroloji Derneği, Türk Dermatoloji Derneği, Türk Toraks Derneği, Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği, El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği, Türk Nöroşirürji Derneği, İşyeri Hekimleri Derneği, Türk Nöroloji Derneğİ, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği (BMCD), Türkiye Psikiyatri Derneği, Endokrinolojide Diyalog Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD), Türk Pediatri Kurumu Derneği (TPK), Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Türk Üroonkoloji Derneği, Endokrin Cerrahisi Derneği, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Cerrahi Onkoloji Derneği, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, Türkiye Meme Hastalıkları Derneği, Türk Hepato Pankreto Biliyer Cerrahi Derneği, Türk Obezite Cerrahisi Derneği, Fıtık Derneği, Türkiye Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, Rejyonal Anestezi Derneği