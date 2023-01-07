Erzincan’da sahte diş hekimi 10 kişiyi dolandırdı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 20:43

Güncelleme: 07.01.2023 - 20:43

Erzincan'da bir kişi, kendisini diş hekimi olarak tanıtarak, 10 kişiyi dolandırdı.

Kendilerinin takma diş yapma vaadiyle dolandırıldıklarını belirten Çayırlı’daki mağdurlar şunları ifade etti:

“Hatay’dan geldiğini söyleyen ve kendini Hekim Arif olarak tanıtan sahte diş doktoru, bizlere takma diş yapacaktı. Çayırlı, Otlukbeli ve Bayburt’un Demirözü ilçelerinin köylerinde kendini doktor olarak tanıtıp bizleri inandırdı. Seyyar dişçilik yapıyordu. Kişi başı 7 bin liramızı alıp takma diş yapacağını söyledi.

Bu şekilde 10’a yakın mağdur var. Daha sonra paramızı aldı diş yapmadı. Diş yaptıracak bir kişi buna denk gelince sen doktor musun? diye soruyor. Ben diş hekimiyim diyor. Belgen var mı kanıtlayabilir misin? Dediğinde ise ben diş teknikeriyim cevabını veriyor. Onun belgesi var mı? Belge gösteremiyor ve uzaklaşıyor sonra da kayıplara karışıyor.

Biz bu diyalogdan sonra şahsın sahte hekim olduğunu ve dolandırıldığımızı anladık. Şahıs kayıplara karıştı, ulaşamıyoruz. İlgili mercilere şikayette bulunduk.”