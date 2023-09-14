Hem FETÖ’den hem dolandırıcılıktan aranıyordu: Yakalandı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde terör örgütü FETÖ üyeliğinden ve dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 11:11
Hem FETÖ’den hem dolandırıcılıktan aranıyordu: Yakalandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesinde bulunan Çorlu gişelerinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak içerisinde arama yaptı. 

Aramalarda, otomobilin içerisindeki E.K.’nın kimlik kontrolünde terör örgütü FETÖ üyeliği ile dolandırıcılık suçlarından arandığı tespit edilirken zanlı gözaltına alındı.

Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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