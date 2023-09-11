Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 11:56
Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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