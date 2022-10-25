Hemşireye yapılan silahlı saldırıya ilişkin TTB'den açıklama

25 Ekim 2022 Salı, 11:01

Karaman’da dün 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan bir hemşireye silahlı saldırıda bulunuldu.

Karşılıksız aşk beslediği iddia edilen saldırgan, genç kadını yaraladıktan sonra aynı silahla intihara kalkıştı.

Türk Tabipler Birliği (TTB) olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Karaman 1 nolu ASM'de hemşire arkadaşımız silahla yaralandı. İktidar ise sağlıkta şiddeti gündemleştirme çabalarımıza, TBMM’ye sunduğumuz yasa teklifine sessiz kalmaktadır. Bütünlüklü ve etkili sağlık politikaları yokluğunda, ‘reform’ aldatmalarıyla sağlıkta şiddet çözülemez.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Bugün, Karaman'da bir Aile Sağlığı Merkezine gelen bir şahıs, kişisel nedenlerle hemşire arkadaşımızı tabancayla yaralayıp, intihar girişiminde bulundu. İkisi de acilen ameliyata alındı.

Halen yoğun bakımda olan hemşire arkadaşımızın hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Kendisine acil şifa diliyorum. Sağlık kurumlarında işlenen şiddet suçlarına karşı, adalete inancımız tam. Bir cana kasteden insanlığa kastetmiştir.”