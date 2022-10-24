Karaman'da erkek şiddeti: Emine hemşireyi vurdu, intihara kalkıştı

24 Ekim 2022 Pazartesi, 12:49

Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde, 24 Ekim Pazartesi, saat 11.30 sıralarında Hüseyin B. isimli erkek, aile sağlığı merkezine giderek, hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından 2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.