Karaman'da erkek şiddeti: Emine hemşireyi vurdu, intihara kalkıştı
AKP iktidarı kadına karşı şiddetle mücadelede en önemli kazanımlardan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirken, Türkiye şiddetin hayatın her alanına yayıldığı bir ülkeye dönüştü. Polis intiharlarının ardı arkası kesilmiyor. Sağlık çalışanlarına yönelik insanlıkdışı muamele vaka-ı adiye haline geldi. Son haber ise Karaman'dan... Hüseyin B. (28) isimli erkek, hemşire Emine A.'yı (26) çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurdu, ardından da aynı silahla intihara kalkıştı.
Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde, 24 Ekim Pazartesi, saat 11.30 sıralarında Hüseyin B. isimli erkek, aile sağlığı merkezine giderek, hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından 2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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