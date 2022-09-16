Hesaplı ve kaliteli yemeğin adresi: Kent Lokantası

16 Eylül 2022 Cuma, 00:00

Yazı: Aydemir Kadıoğlu

Fotoğraflar: Cem Türkel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce, İstanbul halkının uygun fiyatlı ve sağlıklı yemeğe ulaşabilmesi amacıyla projelendirilen ve ilki Çapa’da açılan Kent Lokantası’nı foto muhabiri arkadaşım Cem Türkel ile ziyaret ettim. Saat 12.00’de açılan lokantaya 11.30 civarı vardık. Kapının önünde uzun uzadıya bir kuyruk vardı, vatandaş lokantanın açılmasını bekliyordu. Gıda fiyatları hızla artarken dört çeşit yemeğin 29 TL’ye yenebildiği bu lokantanın halktan büyük destek aldığı gözler önüne seriliyordu. Saatler 12.00’yi gösterdiğinde görevli kapıyı açtı. Sıra ile içeri giren vatandaşların yüzünde adeta güller açıyordu. Çünkü kapıda onları güler yüzle karşılayan bir ekip vardı.

Ben de kuyruğa girmeden hemen önce kapıda duran menü tahtasına göz attım. Günün menüsünde ‘alaca çorbası, orman kebabı, bulgur pilavı, cacık ve su’ vardı. Ekstra tatlı ya da kutu içecek isterseniz de 7,5 TL daha ödüyorsunuz. Dışarı kadar taşan kuyruğun sonuna yer bulabildik kendimize. Önce yemeğin tadına bakıp ardından çalışanlar ve müşterilerle konuşmayı planladık. Kısa süren beklemenin ardından kasaya ödememizi yaptıktan sonra fişimizi alıp tezgaha yöneldik. Orman kebabı o kadar güzel görünüyordu ki, ‘Bu kadar güzel görünen bir yemek, kötü olamaz’ dedim içimden. Yemeklerimizi aldıktan sonra bir masaya oturduk; önce alaca çorbasını, ardından orman kebabı ve bulgur pilavını bir güzel yedik. İnanılmaz bir lezzetti… Hem de 29 TL’ye…

2 AYLIK LOKANTADA, 40 YILLIK ESNAF SAMİMİYETİ…

Yemeğimi yedikten sonra biraz lokantayı izledim. Çalışanlar müşterilerin her biri ile özel olarak ilgileniyor, yaşlı olanlarla sohbet dahi ediyordu. Birçok müşteri her gün buraya geliyordu anladığım kadarı ile. Çalışanlar gelen bazı daimi müşterilere ‘Hoş geldin Mehmet Amca! Nasılsın Emine Teyze? Eee çocuğu askere gönderdin mi?’ gibi seslenilen samimi bir ortam vardı. Açıkçası 2 ay önce açılmış bir lokantada 40 yıllık bir esnaf samimiyeti vardı. Müşteriler ise bu durumdan bir hayli mutluydu…

Emir Burhan Kılıç

MÜŞTERİ / İŞÇİ

HİÇ BU KADAR LEZZETLİ ÇORBA İÇMEMİŞTİM!

“Sonuçta biz de çalışanız ve bütçemize en uygun yerden yemek istiyoruz. Başkanımıza bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Ucuza kaliteli yemek yiyoruz burada. Özellikle çorbayı çok beğeniyorum. Hiç bu kadar lezzetli çorba içmemiştim açıkçası” dedi.

Bekir Koçak

MÜŞTERİ / İŞÇİ

BURASI SAYESİNDE PARA BİRİKTİRMEYE BAŞLADIM

“Bize çok yakın bu lokanta, lezzet anlamında harika. Bu kadar ucuza bu kadar güzel yemek yemek bizi mutlu ediyor. Diğer ilçelerdeki insanlar da bu uygulamadan yararlanmalı ve arttırılmalı bu lokantalar. Özellikle son dönemlerde fiyatlar çok artmıştı, biz bu yemeği diğer esnaf lokantaları ile karşılaştırdık. En az 2-3 kat daha ucuz. Bizim cebimize de yansıdı bu, para biriktirmeye başladım.”

TAZE YEMEK VE GÜLER YÜZ…

Gözde Yılmaz

MÜŞTERİ / STAJYER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

“Gerek menünün çok zengin ve lezzetli olması, gerekse çok uygun olması beni açıkçası buraya çekiyor. Her gün geliyorum, bilirsiniz staj maaşı çok olmuyor ve yemek yemeye çok para harcamak istemiyorum. Buranın iş yerime yakın olması beni açıkçası çok mutlu etti. Her gün geldiğimde taze yemek ve güler yüzle karşılıyorlar beni, bu da zaten bir insanın buraya gelmesi için yeterli bir sebep.”

Cansu Kozak

MÜŞTERİ / HEMŞİRE

ÇEŞİT ÇOK FİYAT UYGUN

Kent Lokantası’nın hemen karşısında bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde hemşirelik yapan 26 yaşındaki Cansu Kozak, “Çalıştığım hastanenin yemeklerine göre daha uygun ve çok daha fazla çeşit var. Bu yemekleri harika buluyorum, her gündüz nöbetimde buraya yemek yemeye gelirim. Belediyenin böyle bir uygulama yapması çok güzel, çok mutlu etti bizleri. Umarım daha çok yayılır.”

Songül Armutlu

ÇALIŞAN

KADIN EMEĞİ İLE ÇALIŞAN LOKANTA

“Genel olarak baktığımız zaman lokantalarda hep erkek garsonlar oluyor ama burada işler biraz başka. Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun kadın istihdamına ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Kadınlara yönelik bu imkanı sağladığı için çok mutlu olduk. Müşteriler bizimle çok olumlu konuşuyor, bize pozitif olarak yaklaşıyorlar. Biz de bunları görünce daha çok hevesle çalışıyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

Zübeyde Özkan

ÇALIŞAN

KENDİLERİNİ EVLERİNDE GİBİ HİSSEDİYORLAR

“Özellikle burada çalıştığım için çok mutluyum. Buraya her milletten insan geliyor. Öğrenci de geliyor, yaşlımız da geliyor, dar gelirli olanımız da geliyor. Hepsi ile mütevazı bir şekilde ilgileniyoruz. Çok mutlu oluyorlar, sanki kendi evlerinde gibi hissediyorlar. Bizimle konuşup sohbet etmek istiyorlar. Akşama kadar sürekli kuyruk oluyor. Çok rağbet var, elimizden geldiğince yetmeye çalışıyoruz” dedi.

Fatma Altuntaş

ÇALIŞAN

BAŞKANIMIZA SELAM SÖYLÜYORLAR

“Buraya gelen çoğu insanı tanıyoruz. Onlarla sevgi-saygı çerçevesinde iletişim kuruyoruz. Yaşlılarımız çok geliyor, genellikle evde tek yaşayanlar oluyor bunlar. Yemek yapmaya gücü olmuyor, burada ucuza yemek yiyorlar. Öğrencilerimiz geliyor. Çevre esnafı çok geliyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz; her geldiğinde Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na selam söyleyenler oluyor. Burada çalışan her kadın çok mutlu.”

Gizem Gün

İŞLETME SORUMLUSU

HİÇ BİTMEYEN YEMEK SIRASI VAR

“Lojistik Destek Merkezi’nde yemeklerimiz uzman aşçılar tarafından hazırlanıyor ve korunaklı bir şekilde buraya geliyor. Kadınlarımız içeride yemek için hazırlıklarını yapıyor. Saat 12.00’de kapılarımızı açıyoruz. Her gün upuzun sıralar oluyor. Yaklaşık 5 saat süren, hiç bitmeyen bir yemek sıramız var. Burada sürekli kadınlarımız çalışıyor, hizmet ediyoruz vatandaşlarımıza. Vatandaşların tepkisi çok güzel, çok memnunlar.”