Heyelan sonucu evi ağır hasar gören Osmaniyeli yetkililerden yardım bekliyor: 'Eşimden bir emekli gelirim var, o da kendime yetmiyor'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yenigün Köyü'nde Müjde Serter'e ait evin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi. Evi kullanılmaz hale gelen Müjde Serter, eşinden kalan emekli aylığıyla evini yeniden yaptıramayacağını belirterek yetkililerden yardım istedi.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Müjde Serter, bir yakınının cenazesi nedeniyle uzaklaştığı evine birkaç gün sonra döndüğünde "evin kaymış gitmiş" olduğunu gördüğünü anlatarak, şunları söyledi:

"Paramparça her taraf. Ne yapacağız bilmiyoruz. Benim zaten bunları yaptırmaya gücüm yok. Tavanını da yaptıramadım zaten, onu yaptıramadım ki başka türlü yaptırayım. Buraya gelme imkanım da yok. Nasıl edeceğim, bilmiyorum. Burada yaşayamam, mümkün değil. Bu evde can güvenliğimiz yok.

''EV İKİYE AYRILMIŞ''

Evimizin içinin her tarafı parçalanmış, ev ikiye ayrılmış. Yollar ayrılmış, yoldan hiç geçemiyoruz. Paramparça yollar. Ağaçlarımız kayıp üst üste bindi. Zeytin ağaçlarımız vardı hep kaydı, oynadı. Heyelan oldu her taraf yani. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benim eşimden bir emekli gelirim var, o da düşük zaten. Kendimize yetmiyor o da, başka hiçbir şeyim yok. Yaptırma imkanım yok, yaptıramam. Ne yapacaksam bilmiyorum, yetkililerden, AFAD'dan bir yardım istiyorum. İnşallah öyle bir şey yaparlar."