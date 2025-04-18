Hiç evlenmeyen 69 yaşındaki Emine ninenin kına gecesi hayali gerçek oldu

Yayınlanma: 18.04.2025 - 10:17

Güncelleme: 18.04.2025 - 10:17

Burdur’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Hilmi Hafize Evin Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nde duygulandıran bir etkinlik gerçekleştirildi. Huzurevi sakini Emine Gülay’ın hiç evlenmediği ve bu yüzden bir kına gecesi hayali kurduğu öğrenilince, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile Huzurevi yönetimi harekete geçti. "Hayaller Gerçekleştiriliyor" projesi kapsamında Emine Gülay için huzurevi bahçesinde renkli bir kına organizasyonu düzenlendi.

KINA GECESİNE KIRMIZI BİNDALLIYLA GELDİ

Organizasyona kırmızı bindallısını giyerek gelen 69 yaşındaki Emine Gülay’ın heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Yerel sanatçıların sahne aldığı, halk oyunlarıyla başlayan gecede öğrenciler ve huzurevi sakinleri de coşkuya ortak oldu. “Vur patlasın, çal oynasın” diyerek dans eden Gülay, yıllardır kurduğu hayaline kavuşmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.

HAYALİM GERÇEK OLDU

Kendisine kına yakıldığı sırada gözyaşlarını tutamayan Emine Gülay, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Ben daha önce hiç evlenmedim. Huzurevi müdürüm ve hocalarımın sayesinde bugün hayalim gerçek oldu. Kına gecemin olmasını çok işitiyordum. Allah razı olsun herkesten. Benim için kına gecesi yaptılar. Çok mutlu oldum. Şimdi kına gecemde bol bol oynatacağım kızları. Kendime de kına yaktıracağım, altın toplayacağım. Gelen tüm misafirlerimin ayaklarına sağlık. İyi ki varsınız yavrularım.”

ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN

Kına gecesine katılan Emine Gülay’ın abisi Mehmet Gülay (78) ise kardeşinin mutlu anını gözyaşlarıyla izleyerek, "Kardeşimin bu mutlu gününü daha önce görebilseydim keşke. Biz hanımınla kardeşlerime anne baba olmaya çalıştık. Garibandık eskiden biz, nasip olmadı. Bizim kimsemiz yok. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

YAŞLILARIMIZIN YÜZÜNDE BİR TEBESSÜM OLUŞTURABİLDİYSEK NE MUTLU BİZE

Etkinliğin hayata geçmesinde önemli rol oynayan MAKÜ Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Deniz Şahin ise şunları söyledi:

“Son bir yıl içerisinde huzurevinde 30’dan fazla zihinsel, sosyal ve etkileşim atölyesi gerçekleştirdik. Bu süreçte huzurevi sakinlerimizi yakından tanıma fırsatı bulduk. Emine teyzemiz bize ‘Ben hiç evlenmedim ama kına gecesi hep içimde kaldı’ dedi. Biz de ‘Hayaller Gerçekleştiriliyor’ projesiyle onun bu hayalini gerçekleştirdik. 2025 yılının aile yılı teması da bizim için çok anlamlı. Çünkü yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla bu ülke büyük bir aile. Küçük bir gülümseme bile oluşturabildiysek ne mutlu bize.”