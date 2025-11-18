Yandaş Sabah yazarı Hilal Kaplan adının geçtiği 1600'den fazla içeriğe engel kararı aldırdı. Kaplan'ın başvurusunu İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği'ni reddetti. Karara itiraz eden Kaplan'ın başvurusunu İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği ise kabul etti. Peki, Hilal Kaplan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hilal Kaplan'ın mesleği ne?

Hilal Kaplan kimdir?

Hilal Kaplan, Çankırı Dodurgalı bir çiftin çocuğu olarak, 15 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Köy Hizmetleri Anadolu Lisesini bitirdi. 2004 yılında Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılması gündemdeyken, iki arkadaşıyla beraber "Söz Konusu Özgürlükse Hiçbir Şey Teferruat Değildir: Biz Henüz Özgür Olmadık" isimli bir bildiri yayımladı. 2009 yılında On the 'Undead' Father of Turkey: The Impossible Mourning of Young Atatürkists (çev. Türkiye'nin 'Ölmeyen' Babası Üzerine: Genç Atatürkçülerin İmkansız Yası) başlıklı teziyle Boğaziçi Üniversitesinden sosyoloji yüksek lisans derecesini aldı.

2009-2011 yılları arasında Taraf gazetesinde, 2011-2015 yılları arasında ise Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Berat Özipek ve Markar Esayan ile birlikte Hilâl TV kanalında Gayriresmî isimli programı; Barış Yarkadaş ve Salih Tuna ile birlikte TV Net kanalında Muhalif isimli programı hazırladı. Beyaz TV kanalında 4 Kadın 1 Erkek isimli programda, a Haber kanalında ise Her Yöne 80 Dakika isimli programda yorumcu olarak bulundu. 2013 yılında Çözüm Süreci devam ederken oluşturulan Akil İnsanlar Heyetinde Ege Bölgesi üyesi olarak yer aldı. Günümüzde Sabah ve Daily Sabah'ta köşe yazarlığı yapmaktadır. 14 Temmuz 2021 tarihinde TRT Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.Pelikan grubunun üyesi olduğu iddia edilmektedir.

HİLAL KAPLAN'IN EVLİLİKLERİ

2007-2022 yılları arasında Süheyb Öğüt ile evli kaldı, bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi. 2023 yılında Tevfik Emre Sarı ile evlendi.

HİLAL KAPLAN KİTAPLARI

Henüz Özgür Olmadık: Başı Açık Kalbi Kırık Hikayeler... (2008)

Türkiye'nin Ölmeyen Babası: Atatürkçü Gençliğin İmkansız Yası (2011)

Rojbaş, Parev, Şalom, Merhaba, Selamün Aleyküm (2014)

Ailenin Adı Yok ya da Neden Feminist Değilim? (2021)