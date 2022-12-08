Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel kimdir? Hiranur Vakfı hangi cemaate bağlı?

08 Aralık 2022 Perşembe, 11:05

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını müridiyle 'evlendirmesi' ve çocuğun yıllarca istismara maruz bırakması Türkiye gündemine oturdu.

YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL KİMDİR?

Aslen Sakaryalı olan Yusuf Ziya Gümüşel 1963 tarihinde doğdu. Tarikatı yaymak için İstanbul Çengelköy’deki Hz. Hamza Cami Medresesi’ne gönderildi. 2006 yılında İstanbul Sancaktepe'de Hiranur Vakfı'nı kurdu. Yusuf Ziya Gümüşel, Hiranur Vakfı'nın onursal başkanıdır.

HİRANUR VAKFI HANGİ CEMAATE BAĞLI?

Hiranur Vakfı, AKP'ye sıkı desteğiyle bilinen ve Türkiye'deki en yaygın dinsel yapılanmalardan biri olan İsmailağa cemaatine bağlıdır. Hiranur Vakfı’nın valiliklerden kaymakamlıklara ve belediye başkanlarına kadar birçok kurumla işbirliği içinde olduğu ortaya çıktı.

Vakfın Şanlıurfa Valiliği ile birlikte ortak eğitim çalışmaları yaptığı öğrenildi. Vakfın Facebook hesabından verilen bilgiye göre valilik ile birlikte Suriye’den öğrenci getiriliyor. İsmailağa Cemaati’ne bağlı olan vakfın Facebook hesabında şu bilgiler veriliyor: “Suriye olaylar nedeniyle yüz binlerce din kardeşlerimizin ölümüne ve bir o kadar da insanın evinden ve yurdundan olduğu büyük bir yara!… Bu konuda birçok sivil toplum kuruluşu hızla harekete geçerek Suriyeli kardeşlerimize kendi alanlarında ensarlık yapmaya çalıştılar. Bizler vakfımız aracılığı ile elhamdulillah asıl ihtiyaçlarının eğitim olduğunu düşünerek Urfa Valiliği ile ortak çalışma başlatarak 300 kadar Suriyeli çocuğu hocaları ile birlikte vakfımıza getirerek barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktayız.”

Vakfın geçen yıl düzenlediği ve ‘icazet töreni’ adını verdiği etkinliğe ise hem devlet yetkilileri hem de AKP’liler katıldı. Törende hem Sancaktepe Kaymakamı hem de Sancaktepe Belediye Başkanı yer aldı. Vakıfın açıklamasında törene ilişkin şu bilgiler verildi: “Hiranur Vakfı'nda aldıkları eğitimle, İslâmî ilimlerde hocalık mertebesine ulaşan 63 kişiye icazetleri törenle verildi. Mekke Ulamesından Ömer Geylani, Yemen Ulemasından Habib Ömer bin Hafiz onur konuğu olarak katıldı. Dünya Kuran-ı Kerim okuma yarışması birincisi Iraklı Hafız Remzi Er'in okuduğu sûrelerle başlatılan törende Sancaktepe Kaymakamı Faruk Eraslan, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Vakıf Başkanı Abdulkadir İstekli, Vakıf Mütevelli Üyesi Muhammed Sıddık Gümüş, Nedim Urhan hocaefendi, İsmail Ağa İlim Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Hoca, Nurşin Medresesinden Şeyh Fethulah Ayte, Tillo Medreselerinden Ziyauddin Abbasi, Konya Ulemasından Salih Elince Hocaefendi ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.”

Vakfın devletle kurduğu ilişki bununla da sınırlı değil. Vakfa öğrenci getiren otobüsler de belediyeler tarafından karşılanıyor. Maraş’tan öğrenci getiren vakfın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Savaş mağduru yetim çocuklarımızın eğitimlerine başlamaları adına İstanbul’a gelişleri için desteklerini esirgemeyen Sancaktepe Belediye Başkanı Sn. İsmail Erdem’e bu örnek davranışı için sonsuz teşekkürler.”

Vakıf üyelerinin 2017 yılında İstanbul Sancaktepe’de bulunan bir imam hatip ortaokuluna giderek ders verdiği öğrenildi. Gerici vakfın üyeleri 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu’nda dönemin müdüründen aldıkları izinle öğrencilerle temasa geçti. Bu duruma veliler isyan etti.

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve AKP Ataşehir İlçe Başkanı (Eski Sancaktepe Belediye Başkanı) İsmail Erdem

YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL'İN KIZI KİM?

Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G. 1998’de İstanbul Fatih’te doğdu. BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre, İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nın "onursal başkanı" Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikâhıyla ‘evlendirdiğini’, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikâyetçi oldu. Çengelköy’de müritlerin oturduğu bir apartmanda yaşıyorlardı. Karşı dairede tarikat mensuplarından Kadir İstekli vardı ve 29 yaşındaydı.

Henüz 6 yaşındayken H.K.G.’ye gelinliğe benzeyen beyaz bir kıyafet giydirdiler, Kadir’i gösterip “O artık senin kocan” dediler. Bir yıl sonra H.K.G., anne ve babasıyla memleketleri Sakarya Sapanca’ya gitti. Kadir de yanlarındaydı. Sapanca’daki evlerinin ikinci katında Kadir, H.K.G.’ye cinsel saldırıda bulundu. H.K.G. önceleri anne ve babasının yaşadığı kâbustan haberinin olmadığını düşündü. Ancak daha sonra Kadir ona babasının onayını aldığını söyleyecekti. Küçük çocuğa 13 yaşındayken nişan, 14 yaşına geldiğinde ise düğün yapıldı. Düğünden sonra Kadir ile H.K.G. aynı evde yaşamaya başladı.

H.K.G. 6 yaşında evlendirildikten sonra Kadir İstekli tarafından fotoğraf stüdyosuna götürülmüş (Fotoğraf: Birgün)

ÇOCUK İSTİSMARI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Düğünden 4 ay sonra, 17 Ağustos 2012 günü, annesi Fatma Gümüşel H.K.G.'yi hastaneye götürdü. Adetlerinde düzensizlik vardı. Doktor çocuğa istismarı hemen anladı ve polise haber verdi. Savcılık soruşturma başlattı.

H.K.G. ifadesinde ona öğretilenleri söyledi. “17 yaşındayım, kendi isteğimle evlendim” dedi. Annesi Fatma Gümüşel de ezberlediği cümleleri tekrarlıyordu. Belli ki tarikat, devlet içindeki bağlantılarıyla olayı kapatmak için hamleler yaptı. Soruşturmada ilk olarak H.K.G.’nin doğum raporunun istenmesi gerekiyordu ama savcılık çok garip biçimde bunu talep etmedi. H.K.G.’yi kemik yaşının tespiti için Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne sevk ettiler. Tarikat orada hazırlıklarını yapmıştı. Küçük çocuk hastaneye götürülürken yanında babasının başkanı olduğu Hiranur Vakfı’nda çalışan Mehmet Emin Marangoz vardı. Kadir de oradaydı. H.K.G.’nin yerine kemik testine 21 yaşındaki bir kadını soktular. Hastaneden ayrılırken H.K.G., Kadir’in, Mehmet Emin Marangoz’a kızdığını duydu. Kadir “Kızın yaşı 18 olsa yeterdi, daha büyük birini niye getirdiniz…” diyordu.

4 ay sonra 10 Aralık 2012’de kemik yaşı raporu çıktı. 17 yaşında olduğunu beyan eden H.K.G.’nin yaşı raporda 21 görünüyordu. Buna rağmen soruşturma kapatıldı.

H.K.G.’ye 13 yaşında nişan yapılmış (Fotoğraf: Birgün)

H.K.G. ŞİKAYETÇİ OLDU

H.K.G. büyüdükçe yaşadıklarının bir oyun olmadığını anlıyor, 6 yaşından itibaren yaşadığı cinsel istismarın altında eziliyordu. Bir gün radyo programında küçük kız çocuklarının evlendirilmesiyle ilgili konuşmaları duydu. Artık yaşadıklarının bir işkence olduğunu anlıyordu. Evden kaçmaya karar verdi ama babası engelledi.

İfadesinde sonrasını şöyle anlatacaktı:

“Bu olaydan sonra tekrar içime kapandım. İtaat etmeye çalıştım, ailemin sözünden çıkmadım. 17 yaşında hamile kaldım. Çocuk doğduktan sonra huzur buldum. Ancak çocuğumu benden aldılar. Cep telefonundan araştırdığımda 6 yaşında evlendirmenin normal olmadığını anladım.”

H.K.G. 18 yaşına geldiğinde resmi nikâh kıyıldı. Geçmişin ağır yükü ruhuna çöküyordu. İstanbul Pendik’te gittiği kadın doktor “Bu adam sana tecavüz etmiş, 6 yaşından itibaren her gün tecavüz etmiş” dedi. Artık sürekli bu sözleri düşünüyordu.

Bu sırada gizlice sosyal medya kullanmaya başladı ve bir kadınla tanıştı. Ona hiç yaşamadığı çocukluğunu anlattı. Bu kadın ona şikâyetçi olmasını söylüyordu, “Kadir ile konuşurken telefonunla ses kaydı al” dedi.

H.K.G KAÇ YAŞINDA?

H.K.G.’nin doğum kaydını Sapanca Nüfus Müdürlüğü’nden istedi. 1998 doğumluydu, üstelik İstanbul’daki Fatih Özel Hastanesi’nde dünyaya gelmişti. Yani H.K.G.’nin ifadeleri doğrulandı. 2012’de doktorun ihbarıyla başlayan soruşturma sırasında sadece 14 yaşındaydı ve evlendirilmişti. O soruşturmada annesi, H.K.G.’nin 17 yaşında olduğunu söylemiş, kemik testinde yerine başkası girdiği için 21 yaşında olduğuna dair rapor düzenlenmişti. Savcılık bu sahtecilikle ilgili suç duyurusunda bulundu.

TUTUKLANMADILAR

H.K.G. işkence dolu yıllar sonunda ailesinden de şikâyetçi olarak evi terk etti. Tecavüzcüden boşandı ve adalet istiyor.

Ancak bütün delillere karşın iki yıl boyunca şikâyetiyle ilgili dava açılmadı. Ne tecavüzcü ne de annesi ile babası tutuklandı. Nihayet 30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti.

HİRANUR VAKFI NE AÇIKLAMA YAPTI?

Hiranur Vakfı onursal başkanının 6 yaşındaki kızını evlendirmesi ve istismarına yol açmasıyla ilgili vakıftan açıklama geldi.

“BirGün gazetesinde vakfımızın ismi zikredilerek verilen haberin içeriğinde yer alan ve mahkemelere intikal etmiş konu ile kurumsal olarak hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır. Süreci devam eden bir davanın iddianamesinde yer alan suçlamalar dava sonuçlanmadan sadece iddiadan ibarettir. Vakıf yönetimi olarak dava sürecini takip edeceğiz. Hukuk sistemimize güveniyoruz ve mahkemenin en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Bir aile içerisinde yaşandığı iddia edilen ve mahkemeye intikal etmiş dava üzerinden bir kurumu karalamaya çalışmak ve İslami hassasiyetleri olan bütün insanları yaftalama niyetinde olmak en hafif tabirle kötü niyettir. Hiranur Vakfı olarak hiçbir kötü niyetin parçası olmayacağız ve Allah'ın izniyle faaliyetlerimize aynı inanç ve azimle devam edeceğiz.”

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin davaya müdahil olduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ iddiasıyla açılan davaya müdahil olduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘H.K.G.'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı’ yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir.”



