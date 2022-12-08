AKP'li İsmail Erdem'in 6 yaşındaki kızını evlendiren Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile fotoğrafı ortaya çıktı

08 Aralık 2022 Perşembe, 10:07

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem’in Sancaktepe Belediye Başkanlığı döneminde 6 yaşındaki kız çocuğunu evlendirdiği ortaya çıkan Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’i makamında ağırladığı fotoğrafı paylaştı.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“İktidarda fotoroman çekmeye meraklı bir kişi var zannediyorduk! Belediye başkanıyken çocuk istismarcılarına en büyük desteği veren, şimdi de AKP Ataşehir ilçe başkanı olan İsmail Erdem’i üzülerek ve utanarak takdimimdir.”

İktidarda fotoroman çekmeye meraklı bir kişi var zannediyorduk!

Belediye başkanıyken çocuk istismarcılarına en büyük desteği veren, şimdi de AKP Ataşehir ilçe başkanı olan İsmail Erdem’i üzülerek ve utanarak takdimimdir. #HiranurVakfı pic.twitter.com/Q66iaRbtii — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) December 7, 2022

İsmail Erdem'in Sancaktepe Belediye Başkanlığı döneminde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda kullandığı ifadeler de dikkat çekti.

Erdem Yusuf Ziya Gümüşel’i ziyaret ettiğini gösterdiği paylaşımında, "Rabbim böylesine güzel hizmetlerde bulunan vakıf ve kuruluşların sayısını arttırsın" ifadelerine yer verdi.