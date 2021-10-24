Hırsızlık zanlısını parmak izi ve içtiği sigara ele verdi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki evden hırsızlık yapan şüpheli, parmak izi ve içtiği sigaradan kimliği tespit edilerek Kırkağaç ilçesinde çaldığı para ve ziynet eşyalarıyla yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde Z.D. (44) isimli vatandaşın evinden 3 bin TL ve yine aynı sokakta T.G. (28) isimli vatandaşın evinden 1 adet çeyrek altın, 1 adet kolye, 1 adet altın alyans çalınması üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı OYİT ekipleri çalışma başlattı. Evlerden alınan parmak izleri ve bir evde şüphelinin içtiği tahmin edilen sigara izmaritinden yola çıkan ekipler, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ile ortak çalışma neticesinde şüphelinin görüntülerine ulaştı. Kimliği tespit edilen zanlı ile ilgili çevre il ve ilçelerin kolluk kuvvetlerine de bilgi verildi. Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.Ş. (30) adlı şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında Z.D. (44) isimli vatandaşın evinden çalınan 3 bin TL bulunarak, cumhuriyet savcısının talimatı ile tahkikat dosyasına eklenerek emanete alındı. T.G isimli vatandaşın evinden çalınan 1 adet çeyrek altın, 1 adet kolye ve 1 adet altın alyans da sahibine teslim edildi. JASAT timleri tarafından Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen şüpheli K.Ş.'nin bugün adli makamlara sevk edileceği bildirildi.
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