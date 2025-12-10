Hizbuttahrir, şeriat bayraklarıyla eylem düzenledi: İzinde çifte standart

Yargıtay’ca terör örgütü sayılan ve 40 farklı ülkede “hilafet devleti” kurmak için örgütlü çalışan Filistin merkezli Hizbuttahrir, Türkiye’deki gerici çalışmalarını sürdürüyor. Hizbutahrir’in Türkiye propaganda yapılanması Köklü Değişim Dergisi; önceki hafta sonu Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 10 ilde Gazze için eylem düzenledi. Dergi, eylemler kapsamında sahada şeriat bayrakları (tevhid bayrakları) taşıdı. Eylemlerin Ankara ayağı, önceki 7 Aralık’ta Hacıbayram Veli Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından caminin önünde şeriat bayraklarıyla hazırlanan kortejle başladı. Ankara Emniyeti ilk önce grubun şeriat bayraklarıyla yürümesine izin vermedi. Bunun üzerine görevli polislerle grup arasında tartışma yaşandı.

‘BURADA SALLAYINCA BAŞKA BİR ŞEYE DÖNÜŞÜYOR’

Polisle müzekereleri sürdüren grup sözcüsü şeriat bayraklarını göstererek; “Bu her Müslüman için bir şereftir” dedi. Buna karşılık görevli polisler ise “Çarşafın üzerine ‘La ilahe illah’ yazınca bir şey olmuyor, senin kalbinde olacak bu. Bunu burada sallayınca başka bir şeye dönüşüyor. Sen buraya Filistin bayrağı yerine bunu getirirsen başka bir anlama geliyor” dedi. Bunun üzerine grup polislere karşı “Kemalizm” kelimesini hakaret olarak bağırarak; “İslam’ın bayrağı Tevhid bayrağı” sloganları attı. Tartışmanın sonucunda polis gruba bayraklarla yürüme izni verdi.

BAYANCUK EKİBİ DE HAREKETE GEÇTİ

Söz konusu bu tartışmanın ardından ise Köklü Değişim grubuna, IŞİD ve Elkaide bağlantılı Halis Bayancuk’un “Tevhid grubu” destek mesajları yayımladı. Tevhid grubundan yayımlanan mesajda; Cumhuriyet’in ulus yapısı hedef alınarak; “Ulus sisteminin bayrakları; insanı sınırlarla, ırklarla, kimliklerle parçalara böler. İslam düzeninin sancağı bütün müminleri tek bir safta toplar. İslam’ın hükmünün cari olacağına (geçer olan) inanıyoruz” denildi. Bayancuk ise sosyal medya hesabından tartışmaya ilişkin görüntüleri paylaşarak; “Hem kendilerine Müslüman deyip hem de İslam’ın aslı ve esası olan Kelimeitevhid’den (Tanıklık ifadesi) rahatsız olmak! Ya cahili, ulusçu, dayatmacı dininizden vazgeçeceksiniz ya da Kelimeitevhid’den” ifadelerini kullandı.