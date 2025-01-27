'Horoz dövüştürülen' adrese baskın: 8 gözaltı
Adıyaman'da horoz dövüşü yapanlara yönelik yapılan baskında 8 şüpheli, gözaltına alındı.
Örenli Mahallesi'nde bahis karşılığında horoz dövüşü yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese baskın düzenledi.
8 GÖZALTI
Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında 13 horoz ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürülürken, el konulan 13 horoz İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: #horoz #horoz dövüşü
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