Edirne’de esnaf, pahalı olması nedeniyle hindi yerine horoz satıyor
Edirne'de, yeni yıl öncesi hindi fiyatlarında yaşanan artış vatandaşlar kadar esnafı da zorluyor. Esnaf Erol Gümüşler, "2-3 bin liraya alacağım hindiyi sonra kaça satacağım onu? 10 tane satsam bir tane satamazsam zarar ederim. Tavuk, horoz, ördek satıyoruz" dedi.
Yeni yıl yaklaşırken hindi fiyatlarında artış yaşanıyor. Edirne'de bir esnaf hindinin pahalı olması nedeniyle tavuk, horoz ve ördek sattığını bildirdi.
Esnaf Erol Gümüşler, şunları söyledi:
"Hindi 2 bin liradan başlıyor, 5 bin liraya kadar çıkıyor. Herkes tenceresini kaynatmaya çalışıyor. Tencerelerde tavuk ve horoz yer alıyor. Horoz fiyatları 200 ile 500 liraya kadar çıkıyor. Bu sene satışlar yeni başladı. Ben 2-3 bin liraya alacağım hindiyi sonra kaça satacağım onu? ??10 tane satsam bir tane satamazsam zarar ederim. Tavuk, horoz, ördek satıyoruz"
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