Edirne’de esnaf, pahalı olması nedeniyle hindi yerine horoz satıyor

Edirne'de, yeni yıl öncesi hindi fiyatlarında yaşanan artış vatandaşlar kadar esnafı da zorluyor. Esnaf Erol Gümüşler, "2-3 bin liraya alacağım hindiyi sonra kaça satacağım onu? ​​10 tane satsam bir tane satamazsam zarar ederim. Tavuk, horoz, ördek satıyoruz" dedi.

Edirne’de esnaf, pahalı olması nedeniyle hindi yerine horoz satıyor
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 17:56

Yeni yıl yaklaşırken hindi fiyatlarında artış yaşanıyor. Edirne'de bir esnaf hindinin pahalı olması nedeniyle tavuk, horoz ve ördek sattığını bildirdi. 

Esnaf Erol Gümüşler, şunları söyledi:

"Hindi 2 bin liradan başlıyor, 5 bin liraya kadar çıkıyor. Herkes tenceresini kaynatmaya çalışıyor. Tencerelerde tavuk ve horoz yer alıyor. Horoz fiyatları 200 ile 500 liraya kadar çıkıyor. Bu sene satışlar yeni başladı. Ben 2-3 bin liraya alacağım hindiyi sonra kaça satacağım onu? ??10 tane satsam bir tane satamazsam zarar ederim. Tavuk, horoz, ördek satıyoruz"


İlgili Haberler

Ankara'da 'hindi çiftliği' kurma vaadiyle 50 milyon liralık vurgun!

Ankara'da 'hindi çiftliği' kurma vaadiyle 50 milyon liralık vurgun!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler