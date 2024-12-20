Edirne’de esnaf, pahalı olması nedeniyle hindi yerine horoz satıyor

Yayınlanma: 20.12.2024 - 17:56

Güncelleme: 20.12.2024 - 17:56

Yeni yıl yaklaşırken hindi fiyatlarında artış yaşanıyor. Edirne'de bir esnaf hindinin pahalı olması nedeniyle tavuk, horoz ve ördek sattığını bildirdi.

Esnaf Erol Gümüşler, şunları söyledi:

"Hindi 2 bin liradan başlıyor, 5 bin liraya kadar çıkıyor. Herkes tenceresini kaynatmaya çalışıyor. Tencerelerde tavuk ve horoz yer alıyor. Horoz fiyatları 200 ile 500 liraya kadar çıkıyor. Bu sene satışlar yeni başladı. Ben 2-3 bin liraya alacağım hindiyi sonra kaça satacağım onu? ??10 tane satsam bir tane satamazsam zarar ederim. Tavuk, horoz, ördek satıyoruz"