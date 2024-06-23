Horoz dövüştürüp, bahis oynayan 15 kişiye para cezası
Gaziantep'te horoz dövüştürülüp, yasa dışı bahis oynatılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda 15 kişiye 96 bin 375 TL idari para cezası kesildi, 2 kişi de gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede yasadışı horoz dövüştürülüp, kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekiplerin operasyon düzenlediği kahvehanede kurulan ring alanında dövüştürülen 15 horoz bulundu.
Yasadışı bahis oynadığı belirlenen 15 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 96 bin 375 TL idari para cezası uygulandı.
Kahvehanede bulunan 15 horoz hayvan barınağına teslim edilirken, işyeri sahibi 2 kişi hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından yasal işlem başlatıldı.
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