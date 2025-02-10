Horoz, sayaç okumaya gelen görevliyi kovaladı

Elazığ’da sayacı okumaya gelen doğalgaz dağıtım firmasının görevlisini horoz kovaladı. Horozun görevliyi kovaladığı anlar, kameraya yansıdı.

Horoz, sayaç okumaya gelen görevliyi kovaladı
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DHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 17:03

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Doğalgaz sayacı okumak için bir işyerine gelen görevliyi kapının önünde dolaşan horoz kovaladı.

Bunun üzerine görevli koşmaya başladı. Ancak horoz, görevlinin peşini bırakmadı. 

Görevli, yolun karşısına geçerek horozdan kurtuldu. 

O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Etiketler: #horoz #Elazığ #sayaç

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